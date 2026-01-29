¡Muy importante! Una nueva normativa de Estados Unidos está afectando a los ciudadanos cubanos, así como a los solicitantes de otros países, entre ellos Venezuela. Y es que, desde el 21 de enero, el Departamento de Estado ha establecido que los cubanos que deseen obtener visas de turismo y negocios B1/B2 tendrán que pagar una fianza que oscila entre US$5.000 y US$15.000.

Esta medida se debe dar siempre y cuando se cumplan con los requisitos necesarios para acceder a este tipo de visado. A continuación, más detalles y cómo podría llegar a perjudicar a este grupo de extranjeros.

Nueva fianza de hasta $15,000 por la visa y más complicaciones para cubanos en EE. UU.

Esta nueva normativa impone a los solicitantes la obligación de presentar el formulario I-352 del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y aceptar los términos de la fianza a través de una plataforma de pago en línea. Según lo expuesto por el Departamento de Estado, los requisitos para la fianza de visados están detallados en la sección 221(g)(3) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA).

Nueva fianza de hasta $15,000 por la visa y más complicaciones para cubanos en EE. UU.

Cabe precisar que esta medida hace referencia a la evaluación de las tasas de permanencia ilegal asociadas a los visados B1/B2, basándose en los datos de entrada y salida que gestiona el gobierno actual de Donald Trump.

Como resultado, se han identificado a los ciudadanos de ciertos países para la aplicación de estas nuevas fianzas, las cuales tendrán diferentes fechas de implementación. Para los ciudadanos cubanos y venezolanos, la fecha empezó el miércoles 21 de enero. EE. UU. ha informado que cualquiera que viaje con un pasaporte de estos países deberá depositar una fianza que oscila entre $5,000 y $15,000.

¿Quiénes serán los ciudadanos que pagarán más fianzas?

Al respecto, es bueno saber que las condiciones relacionadas con el importe de la fianza no están predefinidas y serán comunicadas a los solicitantes durante la entrevista consular.

El Departamento de Estado confirmó que "el importe se determinará en el momento de la entrevista para la obtención del visado". Todos los solicitantes deben tener en cuenta que el requisito de fianza es aplicable sin importar el país donde se solicite la visa, lo que significa que las entrevistas en terceros países no eximen de este depósito.