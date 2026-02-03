ALERTA para clientes de Walmart en Tennessee: comprador revela ESTAFA en los precios y cientos podrían perder su dinero

No solo la inflación estaría afectando el bolsillo de los consumidores en Estados Unidos. Un hombre de Tennessee se volvió viral tras acusar a Walmart de vender carne con un peso muy inferior al anunciado, una práctica que calificó como engañosa y potencialmente ilegal.

El denunciante, identificado como Jimmy Wrigg, compartió una serie de videos en TikTok donde muestra cómo distintos paquetes de carne pesaban casi la mitad de lo indicado en la etiqueta, lo que desató indignación entre millones de usuarios en redes sociales.

Carne con peso incorrecto y precios inflados

En uno de los videos, Wrigg pesa un paquete de pollo que supuestamente tenía un peso de 4,66 libras y un precio de 19,20 dólares, pero que en la balanza marcó apenas 2,37 libras. "Están robando a la gente descaradamente", denunció el creador de contenido mientras mostraba la diferencia ante la cámara.

Comprador revela estafa en los precios de Walmart.

En un clip posterior, el tiktoker repitió el experimento con un paquete de jamón Kentucky Legend, etiquetado con un peso de 5,34 libras, aunque en realidad pesaba solo 2,25 libras. Según Wrigg, el producto intentaba venderse por más de 25 dólares, lo que reforzó sus acusaciones de etiquetado falso.

Respuesta de Walmart y reacción de los consumidores

Consultada por el caso, Walmart aseguró que uno de los errores se debió a un problema puntual del proveedor Kentucky Legend, que habría impreso etiquetas incorrectas durante una breve ventana de producción. La empresa afirmó que los productos afectados ya fueron retirados de las tiendas.

Sin embargo, Wrigg sostiene que encontró carne mal etiquetada en al menos tres sucursales distintas y afirma haber detectado cientos de dólares en productos con sobreprecio en solo minutos. La polémica reavivó críticas contra la cadena minorista, especialmente tras recordar que en 2024 Walmart acordó pagar 45 millones de dólares para resolver una demanda colectiva por precios inflados en carnes y vegetales.