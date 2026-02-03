ULTIMÁTUM para empleados estatales en California: trabajadores deben acatar esta NUEVA MEDIDA o enfrentarán sanciones federales

Alrededor de 4,000 empleados del Departamento de Salud Pública de California fueron notificados de que deberán someterse a un sistema federal de verificación para demostrar que son ciudadanos estadounidenses o legalmente elegibles para trabajar.

Según un memorando interno obtenido por CalMatters, la agencia sostiene que la verificación es necesaria para mantener el acceso a fondos federales, aunque los representantes sindicales advierten sobre riesgos para la privacidad, seguridad de datos y posibles consecuencias laborales.

Empleados estatales de California deberán acatar nueva medida

El departamento solicitó a los empleados completar el proceso a través de E-Verify+, una versión ampliada del sistema federal administrado por los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS) y la Administración del Seguro Social. Este sistema cruza la información del formulario I-9 con bases de datos federales, incluidas las del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Los trabajadores deberán cumplir con una serie de plazos que culminan el 10 de abril. De no hacerlo, el estado podría perder un contrato con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) relacionado con el Índice Nacional de Defunciones, que recopila certificados de defunción de todo el país.

Sindicatos alertan por privacidad y temor a ICE

La presidenta del SEIU Local 1000, Anica Walls, advirtió que obligar a empleados ya contratados legalmente a repetir el proceso "plantea serias preocupaciones sobre la verificación innecesaria, la privacidad y la seguridad de la información personal". El sindicato representa a unos 100,000 empleados estatales y asegura que este es el único departamento que exige una recertificación de estatus legal.

Otros sindicatos, como la Asociación de Científicos Profesionales de California (UAW Local 1115), señalaron que la medida genera miedo e incertidumbre, especialmente en un contexto de intensificación de auditorías del ICE y reportes de redadas laborales. "E-Verify+ no es una herramienta neutral; está profundamente integrada con bases de datos del DHS", advirtió su presidenta, Jacqueline Tkac.