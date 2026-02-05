EXCELENTE NOTICIA para empleados en California: NUEVA LEY extiende derechos laborales y brinda nuevas protecciones de salud y seguridad

California dio un paso histórico en la protección de los trabajadores del hogar. Desde julio de 2025, una nueva ley firmada por el gobernador Gavin Newsom extiende los derechos laborales y las protecciones de salud y seguridad a empleados domésticos contratados por empresas privadas, quienes hasta ahora no contaban con este respaldo.

Este avance beneficia a trabajadores esenciales que realizan tareas como limpieza, jardinería, cocina y cuidado de personas en hogares del estado, garantizando entornos laborales más seguros y el derecho a denunciar irregularidades sin temor a represalias.

Qué cambios introduce la nueva ley

Las empresas de servicios domésticos ahora deben cumplir con las normativas de Cal/OSHA y desarrollar un Programa de Prevención de Lesiones y Enfermedades (IIPP). Entre las obligaciones principales se incluyen:

Empleados en California cuentan con mayores derechos laborales.

Proveer herramientas seguras y equipos de protección adecuados .

y . Brindar capacitaciones sobre riesgos laborales .

. Reportar a Cal/OSHA cualquier incidente grave .

cualquier . Garantizar entornos de trabajo seguros para todo el personal asignado a hogares particulares.

Antes de esta ley, muchos empleados domésticos contratados a través de empresas privadas quedaban fuera de estas regulaciones, sin protección ante riesgos laborales o accidentes.

Quiénes se benefician con la nueva ley

La ley aplica a todas las personas contratadas por empresas de servicios domésticos, sin importar su estatus migratorio, incluyendo residentes permanentes y migrantes indocumentados. Todos tienen derecho a denunciar irregularidades ante Cal/OSHA sin temor a represalias.

Entre los principales beneficiarios se encuentran trabajadores y trabajadoras que realizan:

Limpieza de casas

Cuidado de personas mayores o con discapacidad

Tareas de jardinería

Servicios de cocina en hogares privados

Cal/OSHA recomienda que todos los empleadores, ya sean individuales o empresas, revisen las guías oficiales para entender sus responsabilidades específicas.