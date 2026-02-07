¡ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU.! ¿Tienes cheques de estímulo sin cobrar? ASÍ puedes recuperar tu dinero del IRS antes de que sea demasiado tarde

Durante la pandemia, millones de ciudadanos en EE. UU. recibieron cheques de estímulo para aliviar la situación económica debido a la crisis sanitaria. Sin embargo, muchas personas nunca cobraron estos pagos, ya sea por desconocimiento, errores administrativos o porque los cheques físicos se perdieron o vencieron.

Aunque el dinero sigue existiendo, el IRS mantiene plazos administrativos que avanza constantemente. En esta nota, te mostramos si es posible recuperar estos fondos en caso de que nunca hayas recibido el pago o si dejaste que tu cheque venciera.

¿Por qué hay dinero sin reclamar?

Existen varias razones por las cuales los cheques de estímulo no llegaron a su destino. Esto puede deberse a errores en el Número de Seguro Social (SSN) o en el ITIN, cheques enviados a direcciones desactualizadas o extraviados en el correo.

Asimismo, muchas personas no reclamaron los pagos por desconocimiento de su elegibilidad, incluyendo trabajadores por cuenta propia, inmigrantes con cambios de estatus o personas de bajos ingresos que no completaron la declaración necesaria para activar el pago. El factor más común sigue siendo la falta de información sobre cómo recuperar estos fondos pendientes.

Cómo cobrar cheques de estímulo de años anteriores

Para quienes no recibieron sus pagos en 2020 o 2021, el IRS no enviará un cheque automático. La forma correcta de acceder a estos fondos es mediante el Crédito de Reembolso por Recuperación.

Este crédito permite reclamar el dinero adeudado directamente en la declaración de impuestos de ese año. Formulario 1040-X: Si ya presentaste tu declaración, este formulario permite realizar una declaración enmendada para incluir el crédito que se omitió en su momento.

¿Cómo verificar si tienes pagos pendientes?

Antes de iniciar cualquier trámite, es fundamental confirmar si el IRS tiene registrado un pago a tu nombre. Esto puede hacerse revisando tu cuenta en línea del IRS, donde es posible acceder al historial de pagos económicos, fechas y métodos de entrega.

También puedes solicitar las transcripciones de impuestos correspondientes a los años 2020 y 2021, ya que estos documentos detallan tu actividad fiscal y permiten verificar si se emitió un pago que nunca recibiste. Además, es recomendable revisar tus archivos personales en busca de las Cartas 1444 o 1444-A, notificaciones oficiales que el IRS envió para informar sobre el envío de los cheques de estímulo.