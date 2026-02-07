- Hoy:
ALERTA MÁXIMA para inmigrantes en el Super Bowl: Gavin Newsom confirma SI agentes del ICE realizarán OPERATIVOS MIGRATORIOS en Santa Clara y crece el PÁNICO
Debido a los temores de que agentes del ICE realicen operativos en el Super Bowl, el Gobernador de California, Gavin Newsom, confirmó si habrá redadas en Santa Clara.
Este fin de semana, decenas de miles de personas llegarán a Santa Clara para el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más grandes de Estados Unidos. Pero el ambiente festivo se ha visto opacado por el temor creciente entre los residentes debido a los rumores sobre posibles operativos de agentes del ICE alrededor del Levi’s Stadium.
Tanto la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, como su asesor Corey Lewandowski, habían anunciado que agentes podrían realizar operativos durante el evento. Sin embargo, el gobernador de California, Gavin Newsom, aclaró que a su oficina se le había asegurado "que no habrá ninguna aplicación de leyes migratorias vinculadas al juego".
Rumores, tensión y pánico por la presencia del ICE en el Super Bowl
Durante semanas, comunidades de inmigrantes y líderes locales han debatido la posibilidad de que agentes de ICE estén presentes durante la semana del Super Bowl, lo que ha provocado preocupación y protestas en sectores de la población que temen redadas o detenciones arbitrarias.
Gavin Newsom confirma si habrá operativos migratorios en el Super Bowl.
Organizaciones comunitarias y residentes han expresado su inquietud sobre el impacto que una presencia amplia de agentes migratorios podría tener en sus vidas, lo que ha llevado incluso a la aprobación de políticas municipales para limitar el uso de propiedades públicas para fines de inmigración y a la organización de grupos de apoyo y vigilancia comunitaria.
Aclaraciones oficiales y enfoque de seguridad
A pesar de los rumores y la ansiedad, la NFL y autoridades de seguridad han confirmado que no hay operativos de ICE planificados durante el Super Bowl o sus eventos asociados. Cathy Lanier, jefa de seguridad de la liga, declaró que no se han programado actividades de inmigración por parte de ICE y que la presencia federal se enfocará en la seguridad general del evento, no en controles migratorios.
De manera similar, el gobernador Gavin Newsom ha indicado que, según la información recibida por su oficina, no habrá aplicación de leyes migratorias vinculadas al juego y se espera que los esfuerzos de seguridad se centren en la protección del público y la coordinación con múltiples agencias, como suele ocurrir en eventos de alto perfil.
