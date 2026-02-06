Guía completa de horarios en el Super Bowl 2026: desde Green Day hasta el esperado medio tiempo de Bad Bunny

Esta semana llega una nueva edición del Super Bowl LX 2026, evento que concentra las miradas a nivel mundial no solo por la competencia deportiva, sino también por los espectáculos musicales y los anuncios que forman parte de su puesta en escena.

Para este año, el partido final enfrentará a los New England Patriots contra los Seattle Seahawks, en busca de coronar al campeón de la temporada 2025-2026. La cita será este domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, Estados Unidos.

El Levi’s Stadium de Santa Clara se prepara para combinar deporte y música en un evento que paraliza al mundo.

Como es tradición, el interés principal se centra en los artistas que animan el espectáculo. En esta edición, la banda Green Day abrirá el evento, mientras que el puertorriqueño Bad Bunny protagonizará el esperado show de medio tiempo, a pocos días de su reconocimiento en los Premios Grammy por su álbum Debí tirar más fotos, ganador del galardón a Álbum del Año.

Dónde ver el Super Bowl 2026

El evento se transmitirá en ESPN2 este domingo desde las 18:00 horas (hora de Chile). Para quienes prefieran la cobertura digital, Disney+ Plan Premium ofrecerá transmisión en 4K UHD, HDR 10 y Dolby Vision.

Horarios de presentaciones del Super Bowl 2026

18:00 a 19:00: NFL Live

NFL Live 19:00: Apertura con Green Day

Apertura con Green Day 21:00: Inicio del partido Patriots vs. Seahawks

Inicio del partido Patriots vs. Seahawks 22:00 – 22:30: Show de medio tiempo con Bad Bunny (horario estimado)

El Super Bowl LX 2026 promete ser una combinación perfecta entre deporte y espectáculo, y los fanáticos de la NFL y de la música no querrán perderse ni un minuto de este esperado domingo. Además del espectáculo en el campo y el escenario, el Super Bowl LX se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende el deporte. Millones de espectadores en todo el mundo seguirán cada detalle del partido, los comerciales y las actuaciones musicales, mientras que los asistentes en Santa Clara vivirán una experiencia única que combina emoción, entretenimiento y música de primer nivel.