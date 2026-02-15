- Hoy:
¿Ningún inmigrante está a salvo en EE. UU.? Vivió 40 años con una Green Card y terminó deportado por ICE
Owen Ramsingh demuestra que tener Green Card no garantiza seguridad frente a detenciones de ICE, generando incertidumbre para inmigrantes con antecedentes.
Owen Ramsingh, residente legal de Estados Unidos durante más de cuatro décadas, fue deportado a los Países Bajos tras permanecer detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). En una entrevista con Newsweek, Ramsingh compartió la angustia de enfrentar un proceso que su familia consideró desproporcionado, debido a incidentes relacionados con drogas ocurridos hace décadas.
PUEDES VER: ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: Ordenan RETIRAR UN DERECHO sustancial a indocumentados en Texas ¡No más!
Deportación tras 40 años con Green Card: el caso de Owen Ramsingh y su historial legal
Ramsingh emigró de los Países Bajos en 1986 y mantuvo su tarjeta de residencia por más de 40 años. Fue detenido por agentes federales en septiembre en un aeropuerto de Chicago, tras regresar de un viaje a Europa. Las autoridades determinaron que podía ser deportado debido a dos incidentes relacionados con drogas: uno por cocaína en 1997, cuando tenía 16 años, y otro por marihuana en 2011. Su familia argumentó que "el primer delito ocurrió hace casi 30 años y no había sido un problema anteriormente", según reportó Newsweek.
Durante su detención en Texas y luego en Nuevo México, Ramsingh relató condiciones difíciles: dormía en pisos de concreto y recibía alimentos caducados. "Fue una de las peores experiencias que uno podría vivir jamás. Son personas muy fuertes y atemorizantes las que se te acercan", contó a Newsweek.
Su Green Card vencía a finales de año y, aunque había solicitado una prórroga de 10 años, solo obtuvo una extensión temporal de 36 meses mientras esperaba la decisión formal del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).
La reunificación familiar y los desafíos tras la deportación
Ramsingh fue liberado el 7 de febrero, y su esposa e hija viajaron a los Países Bajos al día siguiente para reunirse con él. Diana Ramsingh describió la experiencia de reconstruir su vida en otro país: "Es un proceso lento, sin duda. Perdieron toda su identificación y demás, incluso su pasaporte neerlandés… ahí es donde empieza la aventura", dijo a Newsweek.
El abogado de Ramsingh señaló que podrían solicitar una exención para levantar la prohibición de entrada a EE. UU., pero solo después de aproximadamente ocho años de espera, ya que el proceso puede durar varios años. La familia también enfrenta la dolorosa realidad de que la prohibición de por vida le impide visitar la tumba de su hija, un golpe emocional que ha marcado este difícil proceso.
