Actualización sobre el caso de secuestro de Nancy Guthrie: investigadores colaboran con Walmart tras identificar una pista muy prometedora

El caso de la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora Savannah Guthrie, continúa generando atención a nivel nacional, mientras las autoridades profundizan en la investigación. Las pistas recientes apuntan a un artículo específico que podría ser clave para resolver el misterio de su desaparición en Tucson, Arizona.

Detectives reciben su pista más prometedora sobre Nancy Guthrie

Investigadores trabajan con Walmart en el caso del secuestro de Nancy Guthrie

Las autoridades están trabajando directamente con la gerencia de Walmart tras identificar una mochila que podría estar vinculada al sospechoso. Según el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, citado por The Associated Press, "Esta mochila es exclusiva de Walmart y estamos colaborando con su gerencia para explorar más oportunidades de investigación".

Se trata de una Ozark Trail Hiker Pack de 25 litros, la cual fue captada en videos de vigilancia la noche en que Nancy Guthrie desapareció. Aunque otras prendas del sospechoso podrían haberse adquirido en Walmart, el sheriff subrayó que "podría haber sido comprada en Walmart, pero no está disponible exclusivamente allí. Esto es solo una posibilidad".

Nancy Guthrie, de 84 años, desapareció el 31 de enero.

Nuevos avances en evidencia y análisis de ADN

Los investigadores continúan recopilando pruebas en el domicilio de Nancy Guthrie, donde se encontraron rastros de sangre. Un guante hallado cerca de la residencia fue enviado a análisis de ADN. Según informa The Associated Press, el FBI recibió los resultados preliminares el sábado y aún espera la confirmación oficial.

El FBI también publicó imágenes de vigilancia de un individuo enmascarado, portando una funda de pistola frente a la puerta de la vivienda. Las grabaciones muestran a una persona con mochila, pasamontañas, pantalones largos, chaqueta y guantes. Según Nanos, el sospechoso es "un hombre de aproximadamente 5 pies 9 pulgadas de altura y complexión mediana".

Preocupación por la salud de Nancy Guthrie y cooperación familiar

Las autoridades expresan gran preocupación por el bienestar de Nancy Guthrie, de 84 años, quien requiere medicación diaria y tiene un marcapasos, además de antecedentes de hipertensión y problemas cardíacos, según un audio del operador del sheriff, reportado por The Associated Press.

El sheriff Nanos destacó la cooperación de la familia de Guthrie: "La familia ha sido muy cooperativa y amable, y son víctimas en este caso". Hasta ahora, los investigadores no han identificado a ningún sospechoso dentro del círculo familiar.

Con la búsqueda entrando en su tercera semana, cada pista resulta vital. La colaboración con Walmart y los análisis de ADN representan los últimos esfuerzos de las autoridades para avanzar en la resolución de este caso, que mantiene a la comunidad en alerta.