ALERTA ROJA, inmigrantes en Nueva York: ICE dice que compró este ANTIGUO ALMACÉN para convertirlo en centro de detención

La agencia federal de inmigración, ICE, notificó la compra de un gran inmueble industrial en Chester, Nueva York, con el propósito de convertirlo en un centro de detención para inmigrantes, lo que ha generado críticas, cartas bipartidistas y posibles acciones legales por parte de autoridades locales y activistas.

Según informó Telemundo 47, "El ICE adquirió un centro en Chester, Nueva York. Se trata de un centro de detención muy bien estructurado que cumple con nuestros estándares habituales", afirma el comunicado oficial de la agencia federal.

Autoridades y líderes comunitarios del Valle del Hudson aseguran no haber sido notificados formalmente sobre la transacción y se han mostrado muy críticos con el proyecto. El supervisor de la aldea de Chester, Brandon Holdridge, señaló que las capacidades del municipio no están preparadas para una instalación de ese tamaño.

Holdridge advirtió: "Mis residentes no quieren esto aquí. No creo que la mayoría del condado de Orange lo quiera", en relación con los planes que podrían alojar hasta 1,500 personas, superando ampliamente el uso anterior del edificio, que estaba pensado para unos 100 empleados.

Además, funcionarios han alertado sobre posibles problemas ambientales, recordando que el sitio se encuentra en una llanura aluvial y cerca de humedales, lo que podría implicar riesgos adicionales.

Autoridades locales demandan transparencia y preparan acciones legales

El ejecutivo del condado de Orange, Steve Neuhaus, declaró que el gobierno local se enteró de los planes de ICE únicamente a través de una solicitud de permiso vinculada a obras cerca de los humedales, y no mediante comunicación directa con la agencia.

Neuhaus enfatizó que el condado no ha recibido notificación oficial y que, por ello, aún no pueden presentar demandas legales, aunque están preparados si la situación lo requiere. El político también comentó que ha escuchado de otros condados que ICE no suele coordinarse con las autoridades locales.

En respuesta, el comunicado de ICE, citado por Telemundo 47, sostiene que los centros pasarán por "estudios de impacto comunitario y un riguroso proceso de diligencia debida", y que la instalación de Chester podría generar más de 1 246 empleos y contribuir aproximadamente 153,4 millones de dólares al PIB local.