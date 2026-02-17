¡Mucha atención! Recientemente, se confirmó que, a partir del 16 de febrero de 2026, el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York (DMV) implementará un sistema más drástico de puntos para las infracciones de tránsito en todo el estado de EE. UU.

Con esta actualización, se busca retirar de las vías a los conductores que representan un riesgo, especialmente aquellos que cuentan con antecedentes de conducción bajo los efectos del alcohol, drogas o que cometen excesos de velocidad significativos. A continuación, más detalles al respecto.

Conductores en Nueva York: los nuevos puntos a considerar en el sistema del DMV

Medios internacionales han señalado que el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) ha confirmado que las nuevas puntuaciones para infracciones de tránsito ya se encuentran vigentes en Nueva York, a partir de hoy, 17 de febrero, aplicándose a todas las condenas que ocurran desde la fecha de implementación.

Nueva York: estos son los nuevos puntos a considerar en el sistema del DMV.

Este cambio implica que una sola infracción grave puede ser suficiente para revisar o incluso suspender la licencia de conducir, una medida que anteriormente no se daba con tanta continuidad. Entre las infracciones que ahora acumulan más puntos se encuentran las siguientes:

Varias conductas consideradas de alto riesgo al volante. Por ejemplo, cualquier condena relacionada con conducir bajo la influencia de alcohol o drogas (DWI, DWAI) puede sumar hasta 11 puntos, un cambio notable, pues antes no se contabilizaban.

Operar un auto con una licencia agravada no válida también se penaliza con 11 puntos, equiparando esta falta a las relacionadas con el consumo de sustancias.

El exceso de velocidad en zonas de construcción, que ahora conlleva una sanción fija de 8 puntos, y adelantar un autobús escolar detenido, que también se eleva a 8 puntos.

Las conductas que implican golpear un puente con un vehículo de altura excesiva y participar en carreras en la vía pública suman 8 y 5 puntos, respectivamente.

La falta de cuidado hacia peatones y otros usuarios de la vía, así como maniobras peligrosas, también se penalizan con 5 puntos.

A partir de HOY, este es el cambio CLAVE de DMV

Bajo este contexto y, desde ahora, el DMV modificará su criterio a la hora de evaluar la conducta vial de los conductores. Recordemos que antes se consideraban las infracciones cometidas en un periodo de 18 meses, pero con la nueva reforma, este plazo se extenderá a 24 meses.

Ello refiere a que los errores de los conductores permanecerán "activos" durante un tiempo mayor, lo que podría influir en la decisión sobre una posible suspensión de la licencia.