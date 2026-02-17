Recientemente, una madre de tres hijos, residente de Atlanta, en EE. UU., se encuentra en una situación económica complicada tras ser víctima de un robo que le dejó sin beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP). Esta pérdida se dio a finales de enero y ha traído consigo un impacto negativo en la capacidad para alimentar a su familia. ¿Qué se sabe sobre este lamentable fraude?

Ciberrobo en Walmart: madre de familia denuncia que ladrón saqueó $900 de su cuenta SNAP

Fox5 informó que una madre de familia denunció el alarmante robo de US$900 de su cuenta a través de una transacción en línea en Walmart, el mes pasado, lo que ha generado en ella una profunda preocupación y mucho temor por posibles futuros ataques cibernéticos, especialmente con la llegada de su próximo desembolso.

Según lo expuesto por ella, esta situación ha complicado su vida, ya que trabaja ahora enfrenta dificultades económicas para cubrir sus necesidades básicas. No dudó en presentar una denuncia en línea ante el Departamento de Policía de Atlanta y, hasta el momento, está a la espera de una respuesta.

Cabe señalar que la mujer señaló que, este robo y fraude se dio cuando intentó acceder a su aplicación móvil Connect EBT y recibió un mensaje de error que indicaba que no estaba autorizada. Tras comunicarse con la agencia, se enteró de que su tarjeta había sido cancelada en dos ocasiones en una semana, justo antes de la llegada de sus beneficios.

Al investigar más a fondo, descubrió que su saldo de US$900 había sido gastado completamente en la plataforma de Walmart. Su información personal, que incluye su número de seguro social y dirección, también se vio alterada. La madre de tres hijos, de la cual no se ha revelado más detalles, expresó su impotencia al darse cuenta de que el sustento de su familia había desaparecido.

Mujer que sufrió ciberrobo lanza fuerte advertencia

Actualmente, la madre de dos hijos se encuentra en constante alarma y en monitoreo diario para asegurarse de que su nueva tarjeta permanezca activa. "Llamo todos los días para verificar si han cancelado mi tarjeta", mencionó. "Si alguien sigue robando beneficios, no tiene sentido. Realmente necesitamos ayuda; la situación es difícil aquí", acotó.

Luego, compartió una advertencia para los demás beneficiarios SNAP que usan la tarjeta del programa: "Revísenla todos los días. Asegúrense de que la tarjeta esté bloqueada. Si notan algo extraño, una dirección diferente o algo similar, repórtenlo lo antes posible", sentenció.