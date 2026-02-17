- Hoy:
ALERTA en Walmart de Canton: hombre acusado de intento de ASESINATO de un policía enfrenta COMPLICADOS cargos
Según informes, el incidente se dio cuando el sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada, intentó atacar a un agente durante una intervención en Walmart.
¡Mucha atención! Recientemente, un hombre enfrenta fuertes cargos tras ser acusado por un gran jurado del condado de Stark, en Estados Unidos, de ser la persona que intentó disparar a un oficial de policía en un Walmart ubicado en Canton. Esta situación ha generado preocupación en la comunidad, resaltando la importancia de la seguridad en espacios públicos. ¿Qué se sabe sobre el sospechoso?
Walmart: hombre acusado de un intento de asesinato de un policía enfrenta complicados cargos
A través de los informes policiales y 'Fox8' se confirmó que un hombre, identificado como Shane Newman, se encuentra en medio de un proceso judicial tras ser acusado de múltiples delitos relacionados con un incidente ocurrido en diciembre de 2025.
Según los documentos judiciales, Newman fue arrestado por las autoridades locales en la tienda de Atlantic Boulevard, donde había sido señalado por un robo. Su caso empeoró cuando se encontraba en la oficina de prevención de pérdidas, lugar donde sacó un arma e intentó dispararla, aunque el arma no llegó a funcionar.
Walmart: hombre acusado de un intento de asesinato de un policía enfrenta complicados cargos.
No obstante, el caso no pasó a mayores gracias a la intervención de un especialista en prevención de pérdidas de Walmart. Cabe precisar que el agente pudo controlar la situación sin que se registraran heridos.
Con relación a ello, se conoció que los cargos que enfrenta Newman son graves e incluyen: un cargo de intento de asesinato (F1), un cargo de agresión criminal (F1), un cargo de robo (F2), un cargo de posesión de armas bajo discapacidad (F3), un cargo de porte de armas ocultas (F4), además de dos cargos de posesión de drogas (F5) y un cargo de obstrucción de asuntos oficiales (F5), respectivamente.
¿El hombre se encuentra en prisión mientras se realizan más investigaciones?
Vale añadir que Newman continúa recluido de su libertad en la Cárcel del Condado de Stark, donde tendrá que pagar una fianza de un millón de dólares por parte del Tribunal Municipal de Canton.
Asimismo, se confirmó que su audiencia está programada para el 20 de febrero a las 8:30 a. m., momento en el que se presentará ante un juez del Tribunal de Causas Comunes del Condado de Stark.
