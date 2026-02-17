¡Atención! Con el aumento de inquietudes en relación a las estrategias empleadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de EE. UU., los residentes de Wisconsin enfrentan retos para identificar si un auto está vinculado a esta agencia o no. Ello ha generado un clima de incertidumbre, es así que la policía de Madison decidió añadir una estrategia clave para diferenciarse de la entidad.

Policía de Wisconsin añade esta estrategia clave en autos para evitar dificultades con ICE

Según información de Wisconsin Public Radio, el Departamento de Policía de Madison decidió implementar recientemente algunas medidas para aclarar la confusión sobre la identidad de los vehículos policiales. En este mes de febrero, se colocó carteles en los parabrisas de más de 150 vehículos, incluyendo sedanes, SUV, minivans y camionetas que carecen de identificación visible.

Estos automóviles, que suelen ser usados en muchas oportunidades por detectives, comandantes y agentes de extensión comunitaria, son menos reconocibles que los tradicionales coches patrulla. Asimismo, los carteles, que están disponibles en inglés y español, indican que los vehículos pertenecen al MPD.

Por su parte, el jefe de policía, John Patterson, no pudo evitar señalar que esta iniciativa tiene como finalidad resolver situaciones en las que los ciudadanos pueden reconocer que un automóvil es utilizado por la policía, pero no pueden identificar a qué agencia corresponde.

"Nuestra comunidad observa una gran presencia policial y es fundamental que sepan a quién están viendo y qué actividades pueden estar ocurriendo", expresó Patterson en una entrevista con WPR. "Estamos intentando facilitar la identificación y, con suerte, reducir algunas de las inquietudes y temores de la comunidad", sentenció la autoridad.

Otros detalles que diferencian a los agentes de Madison de ICE

Bajo este contexto, el Departamento de Policía de Madison también anunció directrices para sus oficiales, permitiendo a algunos miembros del personal, como los detectives, la opción de vestirse de civil. No obstante, se ha establecido que, al desempeñar sus funciones, estos agentes deben portar un parche o alguna prenda que los identifique como parte de la fuerza policial.

En tanto, pese a la norma, la policía de Madison podrá continuar realizando labores encubiertas, siempre que cuenten con la autorización de un supervisor. "El personal de comando evalúa cada situación de manera individual", señaló Patterson.