¡Mucha atención! Luego de un intenso periodo de actividad en el tribunal de distrito federal en estas últimas dos semanas, los letrados que representan a los demandantes contra la administración Trump por la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para Haití, han señalado que los próximos días podrían resultar muy importantes. ¿Habrá drásticos cambios para los inmigrantes haitianos?

Alerta roja con TPS: este fallo preocupa a los haitianos tras sus consecuencias en las protecciones

Según informes de 'Springfield New Sun', el gobierno federal de EE. UU. ha decidido apelar la resolución de un juez de distrito en Washington, D.C., que suspendió la cancelación del TPS para Haití.

Cabe resaltar que los abogados de los demandantes, mediante lo expuesto en la prensa internacional, cuentan con un plazo hasta el lunes para presentar su respuesta ante el Tribunal de Circuito de D.C., mientras que el gobierno deberá entregar su réplica a más tardar este jueves 19 de febrero.

TPS: este fallo preocupa a los haitianos tras sus consecuencias en las protecciones.

En este caso, en particular, se anticipa que el tribunal de circuito podría tomar decisiones muy pronto, lo que podría incluir la suspensión de la orden del tribunal de distrito que ha pausado la finalización de la designación de Haití, tal como señaló Geoff Pipoly, abogado principal de los beneficiarios del TPS haitiano. "Es completamente posible que se suspenda el 19", comentó.

Vale mencionar que esta situación podría ocasionar un impacto significativo en Springfield, donde residen entre 10.000 y 15.000 inmigrantes haitianos, muchos de los cuales son beneficiarios del TPS. Pipoly mencionó que la apelación del gobierno será tratada con carácter de emergencia, aunque no considera que mantener el estatus actual y la designación de Haití genere problemas urgentes.

¿Qué expresó la jueza del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia? ¿Sujetos a deportación?

En una última audiencia judicial, la jueza Ana Reyes, del Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia, expresó su total preocupación sobre las implicaciones de permitir que la terminación del TPS se implemente mientras el caso se encuentra en apelación.

Según sus declaraciones, esta decisión podría significar un daño considerable a los beneficiarios del TPS, quienes se verían expuestos a la detención y posible deportación. Por otro lado, los abogados de la administración Trump han señalado que el gobierno también sufriría consecuencias negativas si no se autoriza la entrada en vigor de la designación del TPS.