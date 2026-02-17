¡Muy importante! Como extranjeros en EE. UU., es necesario poder conocer las últimas actualizaciones sobre el endurecimiento de las normativas migratorias en el país americano. Y es que, con la aprobación de la Corte Suprema, diversos factores pueden ser tomados en cuenta a la hora de identificar a los inmigrantes indocumentados. ¿La apariencia física es una de ellas? AQUÍ más detalles.

Cuidado con las redadas: estos factores te ponen en la mira de los agentes, ICE y CBP

'Univisión' y otros medios internacionales expusieron que, a partir de las decisiones judiciales emitidas a finales de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha recibido la autorización correspondiente para llevar a cabo arrestos basados en criterios que anteriormente eran considerados como perfilamiento racial.

EE. UU.: estos factores te pueden poner en la mira de los agentes de ICE y CBP.

Cabe resaltar que, al respecto, muchos activistas han señalado que estas prácticas no solo infringen los derechos de las personas, sino que también faltan a la Cuarta Enmienda de la Constitución de la nación estadounidense. No obstante, entre los factores que ICE ahora puede usar para llevar a cabo detenciones se encuentran las siguientes:

La apariencia física y el perfil racial: la Corte Suprema ha determinado que los rasgos asociados a personas latinas o de piel morena pueden ser considerados como motivos válidos para revisar documentos migratorios.

El idioma y la forma de hablar juegan un papel crucial: escuchar a alguien comunicarse en español o en un idioma distinto al inglés puede ser interpretado como un indicio de estatus migratorio sin documentación e irregular.

La ubicación de una persona también puede ser un factor a tomar en cuenta. Espacios laborales como obras de construcción, lavaderos de autos y zonas agrícolas son vigilados.

Vale añadir que el intercambio de información con autoridades locales hace posible que ICE pueda acceder a bases de datos donde las huellas dactilares de individuos detenidos por infracciones menores son comparadas con registros migratorios, facilitando así la identificación de personas ilegales.

¿Pueden llevarse a cabo arrestos sin orden judicial?

En este contexto, se resalta que los agentes del ICE tienen la facultad de llevar a cabo detenciones sin necesidad de una orden judicial, siempre y cuando haya una "sospecha razonable" de que una persona está en el país de manera irregular.

La normativa ha generado un gran debate sobre la discreción y tino que tienen los agentes federales y las repercusiones que esto puede tener en las comunidades inmigrantes, donde resaltan, en su mayoría, los latinos.