- Hoy:
- Partidos de hoy
- 2 de mayo vs Cristal
- Benfica vs Real Madrid
- Alianza Lima
- Universitario
- Tabla de la Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
MUCHO CUIDADO con las REDADAS, inmigrantes en EE. UU.: estos factores te ponen en la mira de los agentes federales, ICE y CBP
A continuación, te revelamos los factores que pueden jugarte en contra en Estados Unidos. ¿Qué debes tomar en cuenta para no ser detenido por ICE o CBP?
¡Muy importante! Como extranjeros en EE. UU., es necesario poder conocer las últimas actualizaciones sobre el endurecimiento de las normativas migratorias en el país americano. Y es que, con la aprobación de la Corte Suprema, diversos factores pueden ser tomados en cuenta a la hora de identificar a los inmigrantes indocumentados. ¿La apariencia física es una de ellas? AQUÍ más detalles.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA en Dollar Tree de Miami: exponen la causa de muerte de madre de familia encontrada SIN VIDA dentro de un congelador
Cuidado con las redadas: estos factores te ponen en la mira de los agentes, ICE y CBP
'Univisión' y otros medios internacionales expusieron que, a partir de las decisiones judiciales emitidas a finales de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha recibido la autorización correspondiente para llevar a cabo arrestos basados en criterios que anteriormente eran considerados como perfilamiento racial.
EE. UU.: estos factores te pueden poner en la mira de los agentes de ICE y CBP.
Cabe resaltar que, al respecto, muchos activistas han señalado que estas prácticas no solo infringen los derechos de las personas, sino que también faltan a la Cuarta Enmienda de la Constitución de la nación estadounidense. No obstante, entre los factores que ICE ahora puede usar para llevar a cabo detenciones se encuentran las siguientes:
- La apariencia física y el perfil racial: la Corte Suprema ha determinado que los rasgos asociados a personas latinas o de piel morena pueden ser considerados como motivos válidos para revisar documentos migratorios.
- El idioma y la forma de hablar juegan un papel crucial: escuchar a alguien comunicarse en español o en un idioma distinto al inglés puede ser interpretado como un indicio de estatus migratorio sin documentación e irregular.
- La ubicación de una persona también puede ser un factor a tomar en cuenta. Espacios laborales como obras de construcción, lavaderos de autos y zonas agrícolas son vigilados.
Vale añadir que el intercambio de información con autoridades locales hace posible que ICE pueda acceder a bases de datos donde las huellas dactilares de individuos detenidos por infracciones menores son comparadas con registros migratorios, facilitando así la identificación de personas ilegales.
¿Pueden llevarse a cabo arrestos sin orden judicial?
En este contexto, se resalta que los agentes del ICE tienen la facultad de llevar a cabo detenciones sin necesidad de una orden judicial, siempre y cuando haya una "sospecha razonable" de que una persona está en el país de manera irregular.
La normativa ha generado un gran debate sobre la discreción y tino que tienen los agentes federales y las repercusiones que esto puede tener en las comunidades inmigrantes, donde resaltan, en su mayoría, los latinos.
- 1
ALERTA MÁXIMA en Dollar Tree de Miami: exponen la causa de muerte de madre de familia encontrada SIN VIDA dentro de un congelador
- 2
ALERTA MÁXIMA por revelación sobre el ICE: registros judiciales muestran que ha VIOLADO LA LEY en miles de arrestos de inmigrantes
- 3
ALERTA ROJA, inmigrantes con TPS en EE. UU.: extranjeros de estos países PERDERÁN sus protecciones tras estrategia CLAVE de DHS
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90