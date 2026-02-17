ALERTA ROJA en Walmart de Greenville: funcionarios informan posible EXPOSICIÓN al sarampión

Un nuevo brote de sarampión mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de Carolina del Sur, tras confirmarse exposiciones potenciales en un establecimiento de Walmart en Greenville. Los funcionarios de salud han informado sobre casos recientes y han anunciado medidas urgentes para contener la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa.

Alerta por posible sarampión en Walmart Powdersville.

Brote de sarampión en Carolina del Sur: casos recientes y estado actual

El Departamento de Salud Pública de Carolina del Sur (DPH) informó que se detectaron 12 casos adicionales de sarampión desde el pasado viernes, lo que eleva a 962 el total de casos vinculados al brote en Upstate. Según FOX Carolina, estas cifras reflejan un aumento sostenido de contagios en la región.

Actualmente, 127 personas están en cuarentena y ocho se encuentran en aislamiento, con fecha límite para finalizar este proceso el 11 de marzo. Las escuelas han recibido atención especial: en la Academia Libertas hay 17 personas bajo cuarentena, mientras que en la Escuela Intermedia Inman hay menos de cinco en la misma situación.

Exposición en Walmart: advertencia y medidas de salud pública

Las autoridades emitieron una advertencia sobre una posible exposición al sarampión en el Walmart de Powdersville (11410 Anderson Road, Greenville). Según la notificación oficial difundida por FOX Carolina, "es posible que se haya producido una exposición el domingo 8 de febrero, entre las 4 p. m. y las 8 p. m." en la tienda.

Se insta a quienes estuvieron en ese Walmart durante ese horario, especialmente a quienes no cuentan con inmunidad por vacunación o por haber tenido la enfermedad previamente, a vigilar la aparición de síntomas hasta el 1 de marzo.

Desde el inicio del brote, 20 personas, entre adultos y niños, han sido hospitalizadas por complicaciones del sarampión. Además, otros afectados han requerido atención médica sin necesidad de ingreso.

Para facilitar el acceso a la protección, el DPH activará una Unidad de Salud Móvil que ofrecerá vacunas MMR (sarampión, paperas y rubéola) de manera gratuita el martes 3 de marzo, de 10 a. m. a 2 p. m., en Grace Community Church, 570 Magnolia Street, Spartanburg.