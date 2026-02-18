¡ALERTA! No fue solo el robo en Walmart: hombre de Clarksburg es acusado de un HISTORIAL VIOLENTO

Una serie de hechos delictivos en Clarksburg ha puesto en la mira a un hombre de 34 años con antecedentes penales ya documentados. Las autoridades locales aseguran que los sucesos van más allá de un simple hurto en una tienda y están vinculados a un patrón preocupante de violencia y delitos graves.

La policía de Clarksburg pidió ayuda en Facebook para localizar a Daquann Dupree.

Asalto violento con arma blanca y robo en la calle Marion

Según la policía, el ataque del 8 de febrero en la cuadra 600 de la calle Marion no fue un incidente menor. El sargento detective Paul Graeber, de la policía de Clarksburg, afirmó que "Dupree golpeó a un hombre en la cara y lo apuñaló en el hombro con un objeto afilado antes de robarle su teléfono celular, joyas y una billetera con dinero en efectivo y tarjetas", según reporta WV News.

La víctima fue trasladada al Centro Hospitalario WVU Medicine United alrededor de la 1:30 a. m., donde recibió atención médica tras el ataque.

Presunto hurto mayor en Walmart y sospecha de complicidad

El departamento de policía también vinculó a Dupree con un hurto ocurrido siete días antes del asalto violento. El agente de patrulla Zander Fitch informó que Dupree llenó un carrito con 27 artículos sin pagar, presuntamente con la ayuda de otro hombre, identificado como Jerome David Johnson, de 39 años, de Fairmont.

La cadena de robos fue interrumpida en el estacionamiento del Walmart de Clarksburg cuando un transeúnte detuvo a Dupree y devolvió los productos a la tienda. Ambos individuos lograron escapar antes de la llegada de la policía, pero ahora enfrentan cargos por hurto mayor y conspiración.

Arresto y posible condena sin límite

Después de emitir una solicitud de ayuda al público a través de Facebook, la policía de Clarksburg arrestó a Daquann Najeem Dupree el pasado martes. Documentos judiciales muestran que en algunos registros figura como indigente, mientras que en otros consta una dirección en Park Boulevard. El magistrado de Harrison, Warren "Gizzy" Davis, fijó una fianza de $400,000, que puede ser pagada en efectivo o con garantía.

Este no es el primer choque de Dupree con la ley. En 2015 se declaró culpable de robo en un caso anterior investigado por la sargento Laura McGlone, y también registra una condena en Nueva Jersey por agresión agravada con arma, según WV News. Dado que Dupree enfrenta cargos de robo en primer grado, podría recibir una sentencia sin límite máximo legal si es declarado culpable. Tanto Dupree como Johnson continúan bajo la presunción de inocencia mientras se desarrolla el proceso judicial.