ALERTA ROJA, inmigrantes: EE. UU. DEPORTÓ a solicitante de asilo lesbiana a un tercer país donde la homosexualidad es ilegal

El caso resalta la vulnerabilidad de solicitantes de asilo LGBTQ+ y cuestiona la legalidad y ética de deportarlos desde Estados Unidos a otros países.

María Zapata
Estados Unidos enfrenta críticas por la deportación de una joven solicitante de asilo lesbiana a un tercer país africano, a pesar de contar con la protección legal de un juez de inmigración. Farah, de 21 años y originaria de Marruecos, huyó de su país debido a la violencia familiar relacionada con su orientación sexual y relata un recorrido angustiante hasta su retorno forzoso.

EE. UU. deporta a inmigrante solicitante de asilo lesbiana a un tercer país donde la homosexualidad es ilegal

Farah explicó a Associated Press que "es difícil vivir y trabajar con el miedo de que mi familia vuelva a encontrarme". La joven fue víctima de agresiones físicas por parte de su familia y de la familia de su pareja antes de escapar a otra ciudad. Posteriormente, viajaron a Brasil con la intención de llegar a Estados Unidos, donde tenían amigos. Farah y su pareja atravesaron seis países a pie antes de solicitar asilo en la frontera estadounidense a principios de 2025.

A pesar de recibir una orden de protección de un juez de inmigración que impedía su retorno a Marruecos, su pareja fue deportada y Farah fue trasladada primero a Camerún, donde permaneció en un centro de detención. Farah relató: "Me preguntaron si quería quedarme en Camerún, y les dije que no puedo quedarme en Camerún y arriesgar mi vida en un lugar donde seguiría estando en peligro".

Impacto legal y humanitario de la deportación a terceros países

Expertos en inmigración consideran que estas deportaciones representan un vacío legal. Alma David, abogada del grupo Novo Legal Group, señaló: "Al deportarlos a Camerún y no darles ninguna oportunidad de impugnar el envío a un país cuyo gobierno esperaba devolverlos discretamente a los mismos lugares donde enfrentan un grave peligro, Estados Unidos no solo violó su derecho al debido proceso, sino también nuestras propias leyes migratorias, nuestras obligaciones en virtud de tratados internacionales e incluso los propios procedimientos del DHS".

Actualmente, el centro de detención en Yaundé, Camerún, alberga a 15 deportados de distintos países africanos. Farah es una de las pocas personas que lograron regresar a Marruecos, donde permanece escondida por temor a ser perseguida.

