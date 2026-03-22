Inmigrantes y turistas en EE. UU. están EN ALERTA por el ICE durante el Mundial 2026: este plan legal los PROTEGERÍA de redadas cerca de los estadios

El ambiente previo al Mundial de la FIFA 2026 en Estados Unidos combina entusiasmo y preocupación. Por un lado, millones de aficionados ya están organizando sus viajes, comprando entradas y planeando reunirse con sus seres queridos para disfrutar del torneo. Por otro lado, algunas comunidades inmigrantes expresan inquietud ante posibles operativos migratorios del ICE cerca de estadios, rutas de transporte y otros espacios públicos.

Muchos inmigrantes indocumentados temen asistir a los partidos por la posible presencia de ICE.

En este contexto, surge una propuesta legislativa que busca reducir esos temores y garantizar un entorno seguro durante el evento deportivo más grande del planeta.

Save the World Cup Act: la ley que protegería a inmigrantes y turistas en EE. UU. de redadas del ICE durante el Mundial 2026

En el Congreso de Estados Unidos se ha presentado el proyecto conocido como Save the World Cup Act, impulsado por la congresista demócrata Nellie Pou. La iniciativa propone restringir las acciones de control migratorio dentro de un perímetro de aproximadamente una milla alrededor de los estadios, sedes oficiales, zonas de transporte y áreas de concentración de aficionados antes y después de los partidos.

La legisladora señaló que el objetivo es evitar que el evento se convierta en un espacio de miedo para miles de familias inmigrantes. Según su postura, el Mundial debería ser una celebración global del fútbol y no un escenario en el que los asistentes teman ser detenidos en su camino hacia los estadios.

Ciudades sede del Mundial 2026 en EE. UU. y la preocupación de la comunidad latina

El Mundial 2026 se jugará en 11 ciudades estadounidenses, muchas de ellas con una fuerte presencia de comunidades hispanas que viven el fútbol con gran pasión: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, el Área de la Bahía de San Francisco y Seattle.

En ciudades como Los Ángeles, Houston o Miami, donde la población latina es especialmente numerosa, el entusiasmo por el torneo convive con la preocupación. Algunas familias han expresado temor debido a antecedentes de operativos migratorios en espacios públicos, zonas laborales y puntos de transporte. Este contexto hace que, para muchos, asistir a un partido no sea solo una decisión económica o deportiva, sino también una cuestión de seguridad personal.

Congreso debate y crece el temor a redadas cerca de estadios en el Mundial 2026

La tensión aumentó después de audiencias recientes en el Congreso, en las que representantes de ICE no confirmaron si suspenderán los operativos durante el desarrollo del Mundial. Esta falta de claridad ha encendido las alarmas entre legisladores y organizaciones proinmigrantes, que advierten sobre un posible "efecto disuasorio", es decir, que personas con estatus migratorio irregular decidan no asistir a los partidos por temor a ser detenidas.

Aunque el proyecto de ley aún se encuentra en discusión y no ha sido aprobado, la incertidumbre continúa aumentando. Miles de aficionados ya están adquiriendo boletos, reservando alojamientos y planificando sus viajes, pero al mismo tiempo esperan decisiones claras que les permitan disfrutar del Mundial 2026 con tranquilidad, sin preocuparse por posibles operativos en su entorno.