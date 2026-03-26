ALERTA MÁXIMA para inmigrantes que lleguen a Florida: el gobierno despliega OPERATIVO MILITAR para frenar el ingreso irregular en la costa

Estados Unidos activó una alerta máxima en Florida tras el despliegue de un operativo conjunto con apoyo militar para frenar el ingreso irregular de inmigrantes por la costa. La medida responde al aumento de embarcaciones que intentan llegar al sur del país en medio de una creciente presión migratoria.

El plan fue impulsado por el gobernador Ron DeSantis, quien ordenó reforzar la vigilancia y coordinar acciones con agencias federales. El objetivo es interceptar a los migrantes antes de que pisen territorio estadounidense, en un contexto de endurecimiento de las políticas de control fronterizo.

Refuerzo militar y control en zonas estratégicas en Florida

El operativo incluye la participación del Comando Sur de Estados Unidos, que trabaja en conjunto con autoridades estatales y federales para reforzar el control marítimo en Estados Unidos y vigilar rutas clave. Las acciones se concentran en el Estrecho de Florida, considerado una de las principales vías de ingreso irregular, donde se ha incrementado la presión migratoria en los últimos meses.

EE. UU. despliega operativo militar en Florida para frenar ingreso irregular de inmigrantes.

Según explicó el general Francis Donovan, el despliegue busca anticiparse a distintos escenarios, incluyendo un posible aumento en los flujos migratorios. Aclaró que no se trata de una intervención militar, sino de una estrategia preventiva que incluye intercepciones en alta mar, patrullajes intensificados y mayor presencia de seguridad para frenar la migración irregular en la costa.

Impacto en los migrantes y aumento de controles

El endurecimiento de los controles cambia significativamente el panorama para quienes intentan ingresar por mar, especialmente ante el refuerzo del control marítimo. Las autoridades buscan interceptar embarcaciones antes de su llegada, fortaleciendo el control marítimo en Estados Unidos y reduciendo las posibilidades de acceso al país.

Esta política implica un aumento de intercepciones en alta mar y posibles devoluciones inmediatas, además de mayores riesgos en travesías precarias. El despliegue también busca frenar la inmigración irregular en la costa, enviando un mensaje claro de disuasión, aunque sigue generando preocupación entre comunidades migrantes y organizaciones.