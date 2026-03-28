ALERTA ROJA en un Walmart de Glendale: cómo un solo hombre BURLÓ LA SEGURIDAD 70 veces sin levantar sospechas

Un hombre ha sido acusado de una serie de hurtos en una tienda Walmart en Glendale, Arizona, tras un presunto esquema de fraude que se prolongó durante varias semanas. Según informes policiales y registros judiciales, el sospechoso habría utilizado una táctica de intercambio de códigos de barras para pagar precios muy bajos por productos costosos, realizando el mismo truco aproximadamente 70 veces antes de ser detenido por las autoridades.

El hombre estaba siendo investigado por presunto hurto en tiendas usando el método de "cambio de tickets".

Hombre enfrenta cargos por cambiar códigos de barras en 70 robos presuntamente ocurridos en un Walmart de Glendale

Todo comenzó cuando los empleados de un Walmart cerca de Northern Avenue con la avenida 55th notaron algo extraño. Había un hombre que aparecía varias veces en el pasillo de juguetes. Se llamaba Harold Carlson. La forma en que se movía y actuaba los hizo sentir incómodos. Preocupados, decidieron llamar a la policía de Glendale. Temían que pudiera estar intentando robar usando engaños.

Al revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad, los oficiales y los guardias de la tienda identificaron un patrón. Según describieron, el presunto ladrón seleccionaba un artículo de alto valor, como figuras de acción, y luego regresaba al pasillo de juguetes, donde aparentemente manipulaba el producto mientras colocaba desde su bolsillo un código de barras diferente.

En al menos una ocasión, los registros muestran que, al escanear una figura GI Joe valorada en aproximadamente US$43, el sistema registró un código de barras correspondiente a "Cup Noodles", cuyo precio era inferior a US$1, lo que le permitía pagar solo una fracción del valor real del artículo. Tras completar la transacción, el sospechoso fue detenido por un agente que se encontraba en el lugar. Al ser revisado, se descubrió que llevaba en su bolsillo dos códigos de barras de "Cup Noodles" pegados con cinta de doble faz.

Alcance de los cargos tras la detención del hombre

Según los documentos de la acusación, las autoridades consideran que esta modalidad de fraude no fue un hecho aislado. Las imágenes de seguridad, junto con los hallazgos del registro personal, indican que el hombre había utilizado la misma técnica en varias ocasiones para adquirir artículos costosos a un precio reducido.

Según los registros judiciales, el sospechoso "admitió haber utilizado un código de barras de Maruchan durante el incidente y confesó haber cometido actos similares en varias ocasiones" para pagar menos por los productos. Esta declaración fue reportada directamente por la fuente: Arizona's Family.

Las autoridades estiman que, entre el 28 de diciembre de 2025 y la fecha de la detención, se realizaron alrededor de 70 transacciones sospechosas, de las cuales 40 sumaron un total aproximado de US$1,007.28 en bienes adquiridos con precios alterados.