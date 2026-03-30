La PESADILLA de una inmigrante: tras 18 años en EE. UU., intentó SALIR VOLUNTARIAMENTE y terminó bajo custodia de ICE

Una mujer que vivió casi dos décadas en Estados Unidos asegura que su intento de regresar voluntariamente a México se convirtió en una experiencia traumática, ya que fue detenida por agentes de inmigración. Lo que ella esperaba que fuera una salida pacífica del país terminó en custodia federal, generando preocupación entre las comunidades migrantes respecto a los procesos de deportación y las políticas de ICE en los aeropuertos estadounidenses.

¿Cómo es que una salida voluntaria terminó con la intervención de ICE?

Inmigrante denuncia que ICE la detuvo en el aeropuerto mientras planeaba regresar voluntariamente a México

La inmigrante, quien residió en Estados Unidos durante cerca de 20 años, llegó al aeropuerto con la intención de tomar un vuelo para regresar a México sin que mediara un proceso de deportación forzada. Según declaraciones recogidas en el video original de Telemundo 52 Los Ángeles, "ICE la detuvo cuando estaba en el aeropuerto para salir voluntariamente a México", justo cuando se preparaba para abordar.

Este caso pone de manifiesto un fenómeno que preocupa a expertos en migración: la confusión y el temor que generan las opciones de "salida voluntaria" entre personas que llevan largos periodos establecidas en EE. UU. Muchos migrantes consideran estas alternativas como una forma de evitar procesos prolongados o enfrentar sanciones más severas, pero no siempre comprenden las posibles consecuencias legales o administrativas.

Detención en aeropuerto reaviva el debate sobre las políticas migratorias y el uso de la fuerza de ICE

El arresto de esta mujer, justo cuando intentaba ejercer un derecho migratorio que considera pacífico y voluntario, ha generado alarma en las comunidades de inmigrantes y entre defensores de los derechos humanos. Que una persona que planeaba salir del país por decisión propia haya quedado bajo custodia refleja la complejidad y, a veces, la opacidad de los procedimientos de Immigration and Customs Enforcement (ICE) en Estados Unidos.

Organizaciones que trabajan con inmigrantes señalan que casos como este subrayan la necesidad de información clara y accesible sobre las opciones migratorias y los riesgos asociados. También reavivan el debate sobre cómo se implementan las políticas migratorias, especialmente en puntos de salida como aeropuertos y puertos de entrada.

Además, esta historia ha generado preguntas sobre si las personas que desean regresar voluntariamente a su país de origen reciben la orientación adecuada respecto a los impactos legales de esa decisión, cómo podría afectar su futuro migratorio y cuáles son sus derechos frente a las autoridades.