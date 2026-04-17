¡Atención! El Departamento de Educación de Florida, en Estados Unidos, recientemente dio a conocer una iniciativa que, si es aprobada, impediría la inscripción de estudiantes indocumentados en los 28 colegios que conforman el Sistema de Colegios de Florida. Esta medida generaría un impacto significativo en la educación para este grupo de extranjeros.

Este estado restringe las matrículas para estos inmigrantes en escuelas y confirma más sanciones

La ley, compartida por 'elperiódicocubano', expone que todas las instituciones del Florida College System verifiquen que los estudiantes admitidos sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales. Para ello, los aspirantes deberán presentar documentación que respalde su estatus migratorio antes de ser aceptados en cualquier institución.

Este estado restringe las matrículas para estos inmigrantes en escuelas y confirma más sanciones.

Cabe precisar que la normativa se aplica de manera exclusiva a los colegios estatales, dejando fuera a las 12 universidades estatales de Florida.

El Departamento de Educación fundamenta su iniciativa en intentos anteriores de legisladores republicanos por restringir la matrícula de estudiantes no estadounidenses, incluyendo a aquellos con estatus migratorio legal.

Asimismo, la medida contempla limitaciones para quienes tengan antecedentes de mala conducta, impidiendo su acceso a estos centros educativos. Si se implementa, esta regulación podría impactar a miles de cubanos que, debido a su condición de I-220A, carecen de un estatus legal en la nación americana.

¿Cuáles son los colegios públicos en Florida?

El sistema educativo de Florida se compone de diversas instituciones que abarcan desde la educación superior hasta la enseñanza básica.

Los colegios estatales forman parte del Florida College System, que agrupa a 28 instituciones públicas dedicadas a ofrecer educación superior de dos años, enfocándose principalmente en programas de asociado, como los títulos de Associate of Arts (AA) y Associate of Science (AS).

Por otro lado, las universidades estatales, que suman un total de 12, brindan programas de licenciatura y posgrado, destacándose por su mayor tamaño y la variedad de carreras y grados avanzados que ofrecen.