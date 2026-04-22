Inmigrantes EN ALERTA: este jueves, un país de América del Sur recibirá su PRIMER AVIÓN procedente de EE. UU. con deportados de terceros países

Este jueves se prevé la llegada a Paraguay del primer vuelo procedente de Estados Unidos con inmigrantes de terceros países deportados, en el marco de un acuerdo migratorio bilateral que ha generado atención regional. La medida se enmarca en un memorando de entendimiento entre ambos gobiernos, el cual establece el traslado progresivo de personas expulsadas del sistema migratorio estadounidense hacia un país de América del Sur como destino alternativo.

Según informó la Agencia EFE, el programa contempla, en esta primera fase, la recepción de hasta 25 inmigrantes por mes en Paraguay, con un proceso de revisión individual previo a cada admisión.

Paraguay recibirá el jueves su primer vuelo desde EE. UU. con deportados de terceros países

El gobierno de Paraguay confirmó que este jueves llegará el primer vuelo con deportados desde Estados Unidos, lo que convierte al país en el primero de Sudamérica en aplicar este esquema bajo un acuerdo de "tercer país seguro". Según la Agencia EFE, el programa prevé en esta etapa la recepción de hasta 25 inmigrantes por mes, sujetos a una evaluación individual antes de su admisión. El jefe de la Conare, Carlos Vera, señaló que, antes de cada traslado, Estados Unidos enviará una lista con los datos de los candidatos y Paraguay dispondrá de 72 horas para analizarlos y emitir una respuesta.

Vera añadió que el análisis será caso por caso, para garantizar que solo quienes cumplan los criterios sean aceptados. Además, indicó que los inmigrantes podrán decidir si permanecer en Paraguay o regresar a sus países de origen y que, de solicitar protección, se evaluará su situación bajo la ley de refugio vigente.

Por su parte, el encargado de negocios de Estados Unidos en Asunción, Robert Alter, precisó, citado por la Agencia EFE, que estas personas "no tienen solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos".

Paraguay y el acuerdo migratorio con Estados Unidos: ¿qué implica el plan de "tercer país seguro"?

El convenio migratorio entre Estados Unidos y Paraguay fue anunciado en agosto por el Departamento de Estado estadounidense como parte de la estrategia para ampliar los acuerdos de "tercer país seguro". De acuerdo con el entonces comunicado del secretario de Estado Marco Rubio, citado por la Agencia EFE, el objetivo es "poner fin al abuso del sistema de asilo".

En este contexto, Paraguay se convierte en un actor clave dentro de la política migratoria estadounidense en la región, al aceptar el traslado de inmigrantes provenientes de terceros países. El esquema forma parte de una red más amplia de convenios firmados por Washington con otros países, en el marco del endurecimiento de sus políticas migratorias.

Las autoridades paraguayas también confirmaron que la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) brindará asistencia humanitaria inmediata a los recién llegados, incluyendo alojamiento, alimentación y atención médica de emergencia. Mientras tanto, el proceso continúa generando debate en la región, en medio del aumento de los vuelos de deportados desde Estados Unidos hacia distintos destinos internacionales y con Paraguay bajo observación como nuevo punto de recepción dentro de este sistema migratorio.