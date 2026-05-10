MUY ALERTA con el Walmart de McComb: tienda cerró sus puertas tras un INCENDIO y se espera que reabra

Un incidente registrado la mañana del sábado obligó al cierre temporal del Walmart de McComb, en Estados Unidos, tras reportarse un incendio dentro de la tienda. Aunque el fuego fue controlado a tiempo, el establecimiento permanecerá cerrado hasta el domingo mientras se realizan evaluaciones de seguridad y labores de limpieza en el área afectada.

El hecho, ocurrido en una de las áreas internas del establecimiento, generó preocupación entre clientes y trabajadores del Walmart en Estados Unidos, aunque las autoridades confirmaron que no se reportaron daños estructurales graves.

Incendio en Walmart de McComb fue controlado antes de causar daños mayores

De acuerdo con la información difundida por el McComb Enterprise Journal, el incendio en el Walmart de McComb se originó cerca del vestuario poco después de las 11 de la mañana del sábado. La rápida intervención permitió extinguir las llamas antes de que se extendieran o afectaran la estructura principal de la tienda.

Este nuevo caso vuelve a poner en atención la importancia de los protocolos de seguridad en grandes cadenas como Walmart en EE. UU., especialmente en establecimientos de alto flujo como los ubicados en ciudades como McComb. Las autoridades locales aún no han determinado las causas exactas del siniestro y continúan con las investigaciones correspondientes.

Walmart en EE. UU. confirma cierre temporal y anuncia reapertura programada

Tras el incidente, el establecimiento de Walmart McComb decidió cerrar sus puertas de forma preventiva hasta el domingo, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para empleados y clientes.

En declaraciones recogidas por WLBT 3 On Your Side, se informó sobre la situación del incendio y el estado operativo de la tienda tras el control del fuego, destacando que no hubo daños estructurales significativos que comprometieran el edificio. Las autoridades del Departamento de Bomberos de McComb fueron contactadas para ampliar la información sobre el origen del incendio y las medidas adoptadas durante la emergencia.

Este caso vuelve a poner en agenda la seguridad en tiendas de gran formato como Walmart, en un contexto en el que cualquier incidente puede generar un impacto inmediato en la operación comercial en Estados Unidos.