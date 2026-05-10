- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona campeón de LaLiga
- Cusco FC vs Chankas
- River Plate vs. San Lorenzo
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Universitario
- Tabla de posiciones Liga 1
- Fichajes Vóley
MUY ALERTA con el Walmart de McComb: tienda cerró sus puertas tras un INCENDIO y se espera que reabra
Un incendio en el Walmart de McComb, EE. UU., provocó el cierre temporal de la tienda. El fuego fue controlado sin daños graves y la investigación continúa.
Un incidente registrado la mañana del sábado obligó al cierre temporal del Walmart de McComb, en Estados Unidos, tras reportarse un incendio dentro de la tienda. Aunque el fuego fue controlado a tiempo, el establecimiento permanecerá cerrado hasta el domingo mientras se realizan evaluaciones de seguridad y labores de limpieza en el área afectada.
PUEDES VER: MUY ALERTA, inmigrantes legales e indocumentados: SALIDAS VOLUNTARIAS de EE.UU. alcanzan CIFRA RÉCORD en un año bajo el gobierno de Trump
El hecho, ocurrido en una de las áreas internas del establecimiento, generó preocupación entre clientes y trabajadores del Walmart en Estados Unidos, aunque las autoridades confirmaron que no se reportaron daños estructurales graves.
Incendio en Walmart de McComb fue controlado antes de causar daños mayores
De acuerdo con la información difundida por el McComb Enterprise Journal, el incendio en el Walmart de McComb se originó cerca del vestuario poco después de las 11 de la mañana del sábado. La rápida intervención permitió extinguir las llamas antes de que se extendieran o afectaran la estructura principal de la tienda.
Este nuevo caso vuelve a poner en atención la importancia de los protocolos de seguridad en grandes cadenas como Walmart en EE. UU., especialmente en establecimientos de alto flujo como los ubicados en ciudades como McComb. Las autoridades locales aún no han determinado las causas exactas del siniestro y continúan con las investigaciones correspondientes.
Walmart en EE. UU. confirma cierre temporal y anuncia reapertura programada
Tras el incidente, el establecimiento de Walmart McComb decidió cerrar sus puertas de forma preventiva hasta el domingo, con el objetivo de garantizar condiciones seguras para empleados y clientes.
En declaraciones recogidas por WLBT 3 On Your Side, se informó sobre la situación del incendio y el estado operativo de la tienda tras el control del fuego, destacando que no hubo daños estructurales significativos que comprometieran el edificio. Las autoridades del Departamento de Bomberos de McComb fueron contactadas para ampliar la información sobre el origen del incendio y las medidas adoptadas durante la emergencia.
Este caso vuelve a poner en agenda la seguridad en tiendas de gran formato como Walmart, en un contexto en el que cualquier incidente puede generar un impacto inmediato en la operación comercial en Estados Unidos.
- 1
MUY ALERTA, inmigrantes legales e indocumentados: SALIDAS VOLUNTARIAS de EE.UU. alcanzan CIFRA RÉCORD en un año bajo el gobierno de Trump
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: gobernadora de IMPORTANTE ESTADO SANTUARIO ordena al ICE que actúe con el rostro descubierto
- 3
GRAN NOTICIA para inmigrantes legales e indocumentados: jueza declara INSUFICIENTES los estándares del ICE para realizar ARRESTOS sin orden judicial
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Panini
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)
PRECIOS/ 49.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 22.90