Todos los años, millones de contribuyentes en Estados Unidos pueden acceder a diversos beneficios fiscales que les permiten disminuir la cantidad de impuestos por pagar o incrementar el reembolso al presentar su declaración anual. Cabe precisar que estas deducciones y créditos fiscales son herramientas clave para optimizar la carga tributaria y favorecen a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Para este 2026, ¿cuál es el último alivio fiscal?

EE. UU.: anuncian créditos y beneficios para contribuyentes del IRS: ¿cómo ser elegible y reclamarlos?

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) te brinda una gran variedad de créditos y deducciones diseñados para beneficiar a trabajadores, familias, estudiantes, jubilados y propietarios de viviendas. Estos incentivos fiscales buscan aliviar la carga tributaria, aunque cada uno tiene funciones y requisitos específicos.

Tal como informó 'El Cronista', los créditos fiscales son reducciones directas en la cantidad de impuestos por pagar, y algunos de ellos son reembolsables:

EE. UU: anuncian créditos y deducciones fiscales del IRS, ¿cómo ser elegible y reclamarlos?

El Crédito Tributario por Hijos está destinado a familias con hijos dependientes menores de 17 años, quienes deben residir con el contribuyente y contar con un número de Seguro Social válido. Este crédito puede alcanzar hasta USD 2.200 por hijo, y parte de este monto puede ser reembolsado a través del Additional Child Tax Credit (ACTC).

está destinado a familias con hijos dependientes menores de 17 años, quienes deben residir con el contribuyente y contar con un número de Seguro Social válido. Este crédito puede alcanzar hasta USD 2.200 por hijo, y parte de este monto puede ser reembolsado a través del Additional Child Tax Credit (ACTC). El Crédito por Ingreso del Trabajo se dirige a trabajadores y familias de bajos o moderados ingresos. El monto varía según el número de hijos, con cifras que van desde USD 649 para quienes no tienen hijos hasta USD 8.046 para aquellos con tres o más.

se dirige a trabajadores y familias de bajos o moderados ingresos. El monto varía según el número de hijos, con cifras que van desde USD 649 para quienes no tienen hijos hasta USD 8.046 para aquellos con tres o más. El Crédito por Cuidado de Hijos y Dependientes permite recuperar parte de los gastos en servicios de cuidado necesarios para que el contribuyente pueda trabajar. Este crédito cubre hasta USD 3.000 en gastos para un dependiente y hasta USD 6.000 para dos o más.

permite recuperar parte de los gastos en servicios de cuidado necesarios para que el contribuyente pueda trabajar. Este crédito cubre hasta USD 3.000 en gastos para un dependiente y hasta USD 6.000 para dos o más. El Crédito de Oportunidad Estadounidense , para estudiantes universitarios, ayuda a cubrir gastos educativos y otorga hasta USD 2.500 por estudiante durante los primeros años de la carrera.

, para estudiantes universitarios, ayuda a cubrir gastos educativos y otorga hasta USD 2.500 por estudiante durante los primeros años de la carrera. El Crédito por Aprendizaje Permanente se aplica a programas de educación continua y capacitación laboral, sin límite de años para su reclamación, con un monto de hasta USD 2.000.

se aplica a programas de educación continua y capacitación laboral, sin límite de años para su reclamación, con un monto de hasta USD 2.000. El Premium Tax Credit (PTC) reduce el costo de los seguros médicos adquiridos a través del Marketplace de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y está disponible para familias cuyos ingresos se sitúan entre el 100% y el 400% del nivel federal de pobreza.

Deducciones fiscales para este 2026

Entre las opciones más comunes se encuentran: