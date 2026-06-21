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ALERTA MÁXIMA, contribuyentes en EE. UU.: anuncian CRÉDITOS y deducciones fiscales del IRS, ¿cómo ser elegible y reclamarlos?
En Estados Unidos, los contribuyentes pueden acceder a diversos beneficios federales que ofrecen alivio fiscal. ¿Cómo obtener este apoyo? ¿Aplica para inmigrantes?
Todos los años, millones de contribuyentes en Estados Unidos pueden acceder a diversos beneficios fiscales que les permiten disminuir la cantidad de impuestos por pagar o incrementar el reembolso al presentar su declaración anual. Cabe precisar que estas deducciones y créditos fiscales son herramientas clave para optimizar la carga tributaria y favorecen a quienes cumplen con los requisitos establecidos por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Para este 2026, ¿cuál es el último alivio fiscal?
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EE. UU.: anuncian créditos y beneficios para contribuyentes del IRS: ¿cómo ser elegible y reclamarlos?
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) te brinda una gran variedad de créditos y deducciones diseñados para beneficiar a trabajadores, familias, estudiantes, jubilados y propietarios de viviendas. Estos incentivos fiscales buscan aliviar la carga tributaria, aunque cada uno tiene funciones y requisitos específicos.
Tal como informó 'El Cronista', los créditos fiscales son reducciones directas en la cantidad de impuestos por pagar, y algunos de ellos son reembolsables:
EE. UU: anuncian créditos y deducciones fiscales del IRS, ¿cómo ser elegible y reclamarlos?
- El Crédito Tributario por Hijos está destinado a familias con hijos dependientes menores de 17 años, quienes deben residir con el contribuyente y contar con un número de Seguro Social válido. Este crédito puede alcanzar hasta USD 2.200 por hijo, y parte de este monto puede ser reembolsado a través del Additional Child Tax Credit (ACTC).
- El Crédito por Ingreso del Trabajo se dirige a trabajadores y familias de bajos o moderados ingresos. El monto varía según el número de hijos, con cifras que van desde USD 649 para quienes no tienen hijos hasta USD 8.046 para aquellos con tres o más.
- El Crédito por Cuidado de Hijos y Dependientes permite recuperar parte de los gastos en servicios de cuidado necesarios para que el contribuyente pueda trabajar. Este crédito cubre hasta USD 3.000 en gastos para un dependiente y hasta USD 6.000 para dos o más.
- El Crédito de Oportunidad Estadounidense, para estudiantes universitarios, ayuda a cubrir gastos educativos y otorga hasta USD 2.500 por estudiante durante los primeros años de la carrera.
- El Crédito por Aprendizaje Permanente se aplica a programas de educación continua y capacitación laboral, sin límite de años para su reclamación, con un monto de hasta USD 2.000.
- El Premium Tax Credit (PTC) reduce el costo de los seguros médicos adquiridos a través del Marketplace de la Ley de Cuidado de Salud Asequible y está disponible para familias cuyos ingresos se sitúan entre el 100% y el 400% del nivel federal de pobreza.
Deducciones fiscales para este 2026
Entre las opciones más comunes se encuentran:
- La deducción estándar, que se ajusta anualmente según la inflación y varía de acuerdo con el estado civil del contribuyente. Para el año fiscal actual, los montos son de USD 16.100 para solteros, USD 32.200 para matrimonios que presentan conjuntamente y USD 24.150 para jefes de hogar. Esta deducción está disponible para cualquier contribuyente.
- Otra deducción importante es la relacionada con los intereses de préstamos estudiantiles, que permite a quienes han pagado intereses sobre préstamos educativos deducir hasta USD 2.500, aunque con límites de ingresos que comienzan en USD 85.000 para solteros y USD 170.000 para matrimonios.
- Se han introducido deducciones adicionales para contribuyentes mayores de 65 años, lo que permite deducir hasta USD 6.000, así como nuevas deducciones para trabajadores que reciben propinas, con un límite de USD 25.000.
- También se contemplan beneficios por horas extraordinarias de trabajo, que pueden alcanzar hasta USD 12.500 para contribuyentes individuales y USD 25.000 para matrimonios.
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