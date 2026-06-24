ALERTA MÁXIMA en San José: identifican a la víctima de brutal ataque con machete; esto es lo que se sabe

Las autoridades de San José, Estados Unidos, investigan un presunto homicidio que ha generado preocupación en la comunidad. La víctima, una mujer de 49 años separada de su esposo, habría sido atacada con un machete dentro de una vivienda, según reportes policiales y judiciales citados por KRON 4. Fue hallada sin signos vitales en la escena, mientras la investigación continúa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Mujer habría sido asesinada a machetazos por su esposo en San José.

Identifican a la mujer que presuntamente habría sido asesinada con un machete en San José

La víctima fue identificada como Xuan Zhang, de 49 años, mientras que el acusado es su esposo separado, Shede Mao, de 55 años, quien enfrenta cargos por asesinato en primer grado. Según la información recopilada por KRON 4 y el informe del Departamento de Policía de San José, el crimen ocurrió el 15 de junio en una vivienda ubicada en la avenida Snell, donde la mujer habría sido atacada brutalmente con un machete.

De acuerdo con el reporte, un familiar de la víctima señaló que Zhang tenía la intención de divorciarse, lo que habría tensado aún más la relación. Testimonios incluidos en la investigación también revelan que la pareja había protagonizado discusiones recientes en espacios públicos de la zona.

Investigación del caso en San José revela pruebas clave y detalles del ataque con machete

Uno de los elementos más impactantes del caso es que, según el informe policial citado por KRON 4, el agresor habría grabado los últimos momentos de vida de la víctima con su teléfono celular. Además, habría enviado fotografías a una amiga de la víctima mostrando la escena del crimen, lo que permitió alertar a las autoridades.

Cuando la policía llegó a la residencia en San José, Estados Unidos, el sospechoso salió del inmueble con las manos en alto y se entregó sin resistencia. En el interior de la vivienda, los investigadores hallaron un machete grande con manchas de sangre, además de otros objetos que fueron incorporados como evidencia.

El fiscal del condado de Santa Clara, Jeff Rosen, calificó el caso como parte de una preocupante tendencia de violencia doméstica en la región. Según KRON 4, Rosen declaró: "La tristeza jamás nos impedirá trabajar con las víctimas para ponerlas a salvo a ellas y a sus hijos". El acusado permanece detenido sin derecho a fianza y deberá comparecer nuevamente ante el tribunal el 30 de julio.