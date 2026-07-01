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ALERTA MÁXIMA en un Walmart de North Lauderdale: una disputa cotidiana en el estacionamiento desencadena un DESENLACE MORTAL
Investigan un tiroteo fatal en el estacionamiento de un Walmart en North Lauderdale tras una discusión por un espacio de parqueo que escaló a violencia.
Un hecho violento ocurrido en el estacionamiento de un Walmart en el norte de North Lauderdale, en el condado de Broward, ha conmocionado a la comunidad de Estados Unidos. Lo que comenzó como una discusión por un espacio de estacionamiento terminó en un tiroteo mortal la tarde del martes, dejando como víctima a un hombre de 62 años identificado como Bart Diguglielmo, quien falleció tras ser trasladado a un hospital local.
Bart Diguglielmo, de 62 años y residente de Lauderhill, murió debido a las heridas sufridas.
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El incidente, registrado en el concurrido sector de North Lauderdale, vuelve a poner en el centro del debate la escalada de violencia en espacios cotidianos, como los estacionamientos de supermercados en Estados Unidos.
Una disputa por un lugar de estacionamiento en Walmart termina en un tiroteo mortal en North Lauderdale
De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Broward (BSO), el altercado se originó poco antes de las 12:30 del mediodía en el estacionamiento del Walmart ubicado en 7900 West McNab Road, en North Lauderdale. La disputa entre una mujer y Diguglielmo por un espacio de estacionamiento escaló rápidamente hasta que se produjo el disparo. Minutos después, agentes y equipos de emergencia acudieron al lugar tras una llamada al 911 y encontraron a la víctima con una herida de bala de gravedad.
El hombre fue trasladado de urgencia al Broward Health Medical Center, pero los médicos solo pudieron confirmar su fallecimiento. Según la investigación preliminar, la presunta tiradora permaneció en la escena y aseguró que actuó en defensa propia, versión que ahora forma parte de las diligencias del caso en Estados Unidos.
Investigación del caso ocurrido en el estacionamiento de Walmart
La investigación quedó en manos de los detectives de homicidios de la Oficina del Sheriff del Condado de Broward, quienes deberán remitir el caso a la Fiscalía del condado para determinar si se presentarán cargos penales. Mientras tanto, testigos describieron momentos de confusión y tensión en el estacionamiento del Walmart, que fue rápidamente acordonado.
En medio del impacto, familiares de la víctima hablaron con CBS News Miami, destacando su trayectoria personal y profesional. Una de sus hermanas expresó, en declaraciones recogidas por el medio: "Era un hombre cristiano, una muy buena persona y no haría daño a nadie", y recordó además su pasado como veterano militar y enfermero jubilado con décadas de servicio. El caso continúa bajo investigación, mientras la comunidad intenta asimilar un episodio que convirtió una simple discusión por un estacionamiento en una tragedia en un Walmart de North Lauderdale, Estados Unidos.
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