ALERTA MÁXIMA, inmigrantes hispanos en EE. UU.: ganó su caso de inmigración, pero ICE lo detuvo en Los Ángeles de todos modos

Un caso que genera preocupación entre las comunidades de inmigrantes hispanos en Estados Unidos vuelve a poner bajo la lupa las acciones de ICE. Miguel Raudes, empresario de origen nicaragüense residente en Los Ángeles, fue detenido a pesar de haber ganado su proceso migratorio tras años de batalla legal. El hecho reabre el debate sobre la inmigración y el alcance de las detenciones federales en el país.

ICE detiene en Los Ángeles a inmigrante hispano que ya había ganado su caso migratorio

Miguel Raudes, de 46 años, vive en Northridge, Los Ángeles, donde dirige una empresa constructora junto a su esposa. Tras siete años enfrentando una orden de deportación a Nicaragua, en 2023, un juez de inmigración determinó que existía riesgo de persecución política, por lo que se le otorgó una suspensión de deportación. Sin embargo, el pasado 29 de mayo, durante un control rutinario, agentes de ICE lo detuvieron y lo trasladaron al Centro de Procesamiento de Adelanto, en el sur de California, donde permanece bajo custodia desde hace más de cuatro semanas.

De acuerdo con el reporte de FOX 11 Los Angeles, "Miguel Raudes permanece bajo custodia en el Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto". La familia denuncia que la detención ocurre a pesar de una decisión judicial previa que protegía su permanencia en el país.

Miguel Raudes, de 46 años, permanece detenido por ICE en Adelanto desde hace más de cuatro semanas.

Inmigración en Estados Unidos: denuncian posible deportación a tercer país y cuestionan a ICE

El caso ha escalado debido a que, según la defensa legal, el gobierno estadounidense evalúa deportarlo a un tercer país donde Raudes no tiene vínculos familiares ni estatus legal. Su abogado sostiene que este tipo de medidas suelen aplicarse solo en casos de delitos graves, lo que no corresponde al historial del detenido, quien únicamente registra un caso de DUI ocurrido hace más de una década.

Además, la defensa afirma que la detención podría ser ilegal, al alegar que ICE habría excedido los límites de tiempo establecidos por la Corte Suprema en procesos de inmigración en Estados Unidos. Actualmente, una orden de restricción temporal impide su traslado fuera del país mientras se espera una decisión judicial definitiva.

Su esposa, Julia Otey-Raudes, expresó su dolor ante la situación: "Es desgarrador ver cómo mi país nos hace esto… ya ganamos su caso y, a pesar de eso, lo detuvieron", señaló, reflejando la angustia que atraviesan las familias de inmigrantes en Estados Unidos. Mientras tanto, organizaciones cercanas y amistades del empresario han iniciado una campaña en GoFundMe para cubrir los costos legales y sostener el proceso judicial, en medio de un caso que continúa generando atención dentro de la comunidad de inmigrantes hispanos en Los Ángeles y en todo el país.