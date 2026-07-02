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ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: fiscal de este distrito y ICE se enfrentan tras insólito INCIDENTE, ¿qué pasó?
El fiscal de distrito de Boulder, en EE. UU., y ICE están en el centro de una controversia tras un episodio de furia al volante. ¿Qué se sabe?
¡Mucha atención! En el distrito de Boulder, Estados Unidos, las autoridades locales y los funcionarios de inmigración (ICE) mantienen un nuevo conflicto, originado por un hecho ocurrido recientemente en la autopista 36. La situación se agrava tras un episodio habitual de agresividad al volante. ¿Qué se sabe sobre este caso? AQUÍ más detalles.
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EE. UU.: fiscal de este distrito y ICE se enfrentan tras insólito incidente, ¿qué pasó?
CPR News señaló que el 11 de junio, una camioneta Dodge Ram roja transitaba en dirección este por la autopista de peaje de Boulder cuando un Mustang plateado comenzó a acercarse y seguirla, acelerando de manera brusca. Al disminuir el tráfico, el Mustang rebasó a la Ram, momento en el cual un hombre realizó un gesto obsceno hacia el conductor. Posteriormente, el pasajero del Mustang se asomó por la ventanilla y disparó cuatro veces hacia la parte delantera de la Ram, dejando casquillos de bala en el suelo.
EE. UU.: fiscal de este distrito y ICE se enfrentan tras insólito incidente, ¿qué pasó?
La policía se refirió al respecto. Los sospechosos, Fabio David Escobar-Munguia y Yerlin Levi Muguia-Hernandez, fueron arrestados por agentes del sheriff de Boulder y llevados a la cárcel. Luego de pagar una fianza de 10.000 dólares, establecida por un juez, recuperaron su libertad a la espera del juicio por varios cargos, entre ellos intento de asesinato en primer grado y disparo ilegal de arma de fuego.
No obstante, desde entonces, no han asistido a las audiencias preliminares ni a otras comparecencias ante el tribunal. Por su parte, el ICE comunicó a dicho medio que ambos hombres, originarios de Honduras, fueron detenidos y se prevé su deportación.
Frustración del fiscal y sus declaraciones tras proceso
Vale resaltar que la polémica surge en medio de un ambiente de frustración entre fiscales y jueces de Colorado debido a las deportaciones de personas con cargos pendientes, realizadas por ICE. Estas acciones impiden que las víctimas cierren un capítulo importante de sus vidas y liberan a individuos peligrosos en sus países de origen, sin supervisión.
El fiscal de distrito de Boulder, Michael Dougherty, expresó su esperanza de que el ICE considere la solicitud para permitir la continuación de los procesos judiciales. “Nuestro fiscal ha estado trabajando intensamente para obtener una orden judicial con la expectativa de que el ICE la respete y nos permita seguir adelante con este grave caso”, señaló.
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