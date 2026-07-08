"Acaba de dispararle a alguien": el PÁNICO que se vivió en el Walmart de North Lauderdale, según las llamadas al 911

Nuevas grabaciones de las llamadas al 911 revelaron los momentos de tensión que se vivieron tras un tiroteo en el estacionamiento del Walmart North Lauderdale Supercenter, en Estados Unidos. Según las autoridades, una mujer disparó contra un hombre durante una discusión por un espacio de estacionamiento en la tienda ubicada en Florida.

Las llamadas al 911 revelan el caos tras un tiroteo mortal en un Walmart de North Lauderdale.

El hecho ocurrió cerca de las 12:30 p. m. del pasado 30 de junio en el Walmart ubicado en 7900 W. McNab Road. La víctima fue identificada como Bart Diguglielmo, de 62 años, residente de Lauderhill, quien murió tras recibir un impacto de bala.

Llamadas al 911 revelan momentos de pánico tras tiroteo en Walmart de North Lauderdale

Las llamadas de emergencia difundidas esta semana muestran la desesperación de los testigos que presenciaron el enfrentamiento en el estacionamiento del Walmart en EE. UU. Algunos clientes alertaron a los operadores mientras solicitaban asistencia médica y la presencia de la policía.

"Al parecer, hay un hombre herido de bala en el estacionamiento, ¿pueden enviar a alguien? Necesitamos una ambulancia y quizás a la policía", relató uno de los testigos durante una llamada al 911, según informó NBC 6 South Florida.

Otro testigo describió la escena poco después del disparo: "La señora sacó un arma, parece que le disparó a alguien. Esto ocurrió en el estacionamiento del Walmart. Todavía tiene el arma en la mano, ¿de acuerdo? Acaba de dispararle a alguien".

Una persona que habría presenciado el momento exacto del ataque también informó a los operadores que el hombre se encontraba en el suelo. Durante la llamada, explicó que la discusión habría comenzado por un espacio de estacionamiento. "Se estaban peleando por un lugar para estacionar", respondió el testigo cuando fue consultado sobre el motivo del enfrentamiento, según las grabaciones difundidas por NBC 6 South Florida.

Investigación continúa tras tiroteo mortal en Walmart North Lauderdale Supercenter

La Oficina del Sheriff del Condado de Broward informó que los agentes llegaron al lugar y encontraron a Diguglielmo con una herida de bala. El hombre fue trasladado a un hospital cercano, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento. Las autoridades indicaron que la mujer permaneció en la escena, colaboró con los detectives y afirmó que actuó en defensa propia. Además, un video grabado por un testigo y las imágenes captadas por las cámaras de un vehículo Tesla ayudaron a reconstruir los momentos previos y posteriores al disparo.

El caso continúa bajo investigación y será remitido a la Fiscalía del Condado de Broward, que deberá determinar si existen elementos suficientes para presentar cargos contra la mujer involucrada en el tiroteo ocurrido en el Walmart de North Lauderdale, Estados Unidos.