La RESPUESTA de Irán: DRONES atacan una base militar de EE. UU. en represalia por el bombardeo de la isla de Larak

Irán lanzó una nueva ofensiva con drones contra la base de Al-Manhad, en Emiratos Árabes Unidos, donde hay presencia militar estadounidense. Teherán presentó la operación como una represalia por el reciente bombardeo de Estados Unidos contra la isla iraní de Larak, en medio de una escalada de ataques entre ambos países.

Irán ataca con drones una base militar de EE. UU. en represalia por el bombardeo de la isla de Larak

Según un comunicado del Ejército iraní, decenas de drones fueron enviados contra las instalaciones de la base de Al-Manhad. El ataque habría tenido como principales objetivos las áreas de alojamiento del personal militar y los helicópteros estadounidenses desplegados en el lugar.

Las autoridades iraníes señalaron que la operación fue una respuesta a la muerte de civiles y miembros de la Guardia Revolucionaria en el ataque ejecutado previamente por Estados Unidos.

El episodio se produce en un contexto de creciente tensión entre Washington y Teherán. Para quienes siguen el escenario entre EE. UU. e Irán, el intercambio de ataques representa una nueva escalada en una región clave para la seguridad y el comercio internacional.

Ataque de Estados Unidos a Irán hoy eleva la tensión en el estrecho de Ormuz

El enfrentamiento comenzó después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmara un bombardeo de precisión contra la isla de Larak. Según el Pentágono, la operación tenía como objetivo destruir dos plataformas utilizadas para lanzar cohetes con minas marinas.

Washington sostuvo que ese armamento representaba una amenaza inminente para la navegación comercial en el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas del mundo para el transporte de energía.

La respuesta iraní no se limitó a Emiratos Árabes Unidos. Horas antes, la Guardia Revolucionaria afirmó haber atacado las bases de Al Azraq y Rey Hussein, en Jordania. Las autoridades jordanas, sin embargo, informaron que habían interceptado ocho misiles iraníes antes de que provocaran víctimas o daños materiales.

En otro episodio del conflicto, Irán aseguró haber derribado un dron estadounidense MQ-9 sobre aguas del estrecho de Ormuz. El hecho se suma a una serie de enfrentamientos directos entre Estados Unidos e Irán, mientras crece la preocupación internacional ante una posible ampliación de las hostilidades.

La sucesión de ataques mantiene bajo tensión al estrecho de Ormuz y complica aún más la situación regional. En este escenario, las operaciones con drones se han convertido en uno de los principales recursos utilizados por ambas partes en sus acciones militares.