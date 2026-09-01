MUY ATENTOS, clientes de Walmart en Kelley Boulevard: la policía BUSCA a varios SOSPECHOSOS de un hurto valorado en $1,173.68.

La policía de Millbrook, en Estados Unidos, busca a tres personas que estarían involucradas en un presunto caso de hurto ocurrido en un Walmart de la localidad. El robo habría incluido filetes, carbón y prendas de vestir, por un valor total de $1,173.68. Por ello, las autoridades solicitan la colaboración de quienes puedan aportar información que permita identificar a los sospechosos.

La policía de Millbrook busca a tres sospechosos por un hurto en el Walmart Supercenter de la ciudad.

Policía busca a tres sospechosos por el hurto de más de $1,100 en un Walmart de Millbrook

De acuerdo con la información difundida por WAKA Action 8 News, el incidente ocurrió el domingo 26 de julio, alrededor de la 1:07 p. m., en el Walmart Supercenter ubicado en Kelley Boulevard, en Millbrook.

La investigación señala que dos hombres y una mujer ingresaron al establecimiento y presuntamente actuaron en conjunto para sustraer diversos productos. Entre los artículos reportados se encuentran varios filetes, carbón y prendas de vestir. Tras abandonar la tienda, los tres sospechosos habrían escapado a bordo de un sedán de color blanco.

El caso ha llamado la atención de las autoridades locales debido al valor de los productos presuntamente sustraídos. La policía continúa trabajando para identificar a las personas presuntamente relacionadas con el hurto ocurrido en este establecimiento de Walmart en Estados Unidos.

¿Cómo ayudar a identificar a los sospechosos del Walmart de Kelley Boulevard?

Las autoridades proporcionaron algunos detalles que podrían ayudar a identificar a los involucrados. En particular, la policía indicó que la mujer buscada tendría un tatuaje de gran tamaño en el brazo derecho.

Cualquier persona que haya visto a los sospechosos o tenga información que pueda contribuir a la investigación puede comunicarse con CrimeStoppers al (334) 215-STOP.

La recomendación de las autoridades es proporcionar cualquier dato relevante directamente a los investigadores y evitar confrontar por cuenta propia a las personas que pudieran estar relacionadas con el robo. El caso permanece bajo investigación mientras la policía de Millbrook intenta esclarecer lo ocurrido en el Walmart de Kelley Boulevard.