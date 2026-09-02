ALERTA policial: buscan a un sospechoso por el ROBO de un ciclomotor en un Walmart de Swansboro, ¿lo reconoces?

Las autoridades de Swansboro, Estados Unidos, solicitan la colaboración de la ciudadanía para identificar a una persona presuntamente relacionada con el robo de un ciclomotor ocurrido en una tienda Walmart. El Departamento de Policía de Swansboro difundió una fotografía del sospechoso y pidió a quienes puedan reconocerlo o tengan información relevante que la proporcionen para contribuir al esclarecimiento del caso.

Policía busca identificar al sospechoso de robo en un Walmart de Swansboro

Según informó News 12, el Departamento de Policía de Swansboro difundió la fotografía de un individuo buscado por su presunta participación en el robo de un ciclomotor ocurrido en un establecimiento de Walmart. De acuerdo con las autoridades, el Departamento de Policía de Seattle (SPD) también busca al sospechoso por su posible relación con el caso. Mientras continúan las investigaciones, la Policía solicita la colaboración de la ciudadanía para identificar al individuo y proporcionar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento de los hechos.

La policía busca identificar al responsable del robo de un ciclomotor en el Walmart de Swansboro.

El llamado se produce en medio de los esfuerzos de las autoridades por esclarecer el robo de un ciclomotor ocurrido en un establecimiento de Walmart en Swansboro, por lo que cualquier información podría ser de utilidad para los investigadores.

¿Cómo reportar información sobre el robo del ciclomotor?

Las personas que reconozcan al sospechoso o tengan información relacionada con el robo pueden comunicarse directamente con el Departamento de Policía de Swansboro al 910-326-5151. También pueden proporcionar información a Onslow County Crime Stoppers llamando al 910-938-3273.

Según News 12, las autoridades esperan que la difusión de la fotografía permita obtener pistas de ciudadanos que hayan visto o reconocido al individuo. La colaboración del público podría ser clave para avanzar en la investigación del caso ocurrido en este establecimiento de Walmart en Swansboro.