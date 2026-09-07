Un juez federal en California ha validado una demanda colectiva a nivel nacional, instruyendo a los funcionarios de inmigración a poner fin al archivo de casos de las solicitudes de Green Card, permisos de trabajo y asilo de solicitantes provenientes de aproximadamente 36 países.

Con ello, se ha solicitado la reactivación inmediata de estos procesos, lo que podría impactar a miles de personas que esperan una resolución en sus trámites migratorios. ¿Qué deben tomar en cuenta los extranjeros en sus trámites pendientes?

Solicitantes de Green Card y asilo: exigen a USCIS que reanude los procesos paralizados

La reciente orden judicial está enfocada principalmente en dos memorandos internos del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) que habían sido desestimados previamente por un tribunal independiente en Rhode Island.

Solicitantes de Green Card y asilo: exigen a USCIS que reanude los procesos paralizados.

Esta decisión, la cual fue compartida por 'The Latin Times', otorga a los solicitantes afectados una protección adicional mientras el gobierno realiza su apelación. Sin embargo, reactivar un caso no garantiza su aprobación, advierten los abogados, quienes sugieren que los solicitantes deben estar listos para recibir solicitudes de documentación adicional o incluso denegaciones, en lugar de asumir un resultado positivo automáticamente.

Ahora, el juez federal Charles R. Breyer ha emitido un fallo favorable a los demandantes en la demanda colectiva Red Eagle Law, LC, et al. contra Joseph B. Edlow, bloqueando dos directivas internas que instruían a los funcionarios de inmigración a suspender las decisiones finales sobre casos pendientes.

Estas directivas, denominadas Memorando de Política PM-602-0192 y PM-602-0194, han sido declaradas inaplicables por la orden judicial preliminar, lo que obliga a los funcionarios a reintegrar los expedientes a sus procesos de revisión habituales, en lugar de mantenerlos en espera indefinida debido al lugar de nacimiento del solicitante.

¿A quiénes cubre esta nueva orden?

Aquellos que tengan una solicitud de asilo pendiente en el Formulario I-589, o que hayan presentado otras solicitudes de beneficios, como tarjetas de residencia o permisos de trabajo, y que se vieron afectados por los memorandos cuestionados, ahora se benefician de esta resolución judicial tras la demanda en colectivo.

Se anticipa que decenas de miles de casos que estaban paralizados reanudarán sus procesos de revisión habitual gracias a este fallo.