Agentes del ICE realizaron recientemente dos arrestos en un supermercado HEB de Álamo, ubicado en el sur de Texas, donde persiguieron y detuvieron a un hombre en uno de los pasillos del establecimiento y a otro lograron capturar cerca de la tienda. El incidente se desató cuando un oficial de la policía local intentó detener a un conductor por conducción imprudente. ¿Qué se sabe sobre este hecho? ¿No fue un operativo migratorio?

EE. UU.: agentes del ICE arrestan a hombre en el supermercado HEB, ¿cuál es la razón?

'Chron' y otros portales internacionales compartieron más información sobre el último incidente que ocurrió en un supermercado HEB en Álamo, Texas. Asimismo, a través de videos difundidos en redes y las grabaciones, se pudo conocer que agentes y un oficial de policía local detuvieron a un primer individuo, quien fue esposado mientras se encontraba boca abajo en el suelo. El otro sujeto también terminó capturado.

La difusión de esos materiales ha traído consigo varias reacciones y opiniones divididas. Incluso, en las plataformas, algunos cibernautas instaron a HEB a adoptar una postura más decidida contra la aplicación de la ley de inmigración en sus locales.

Otros, sin embargo, cuestionaron la capacidad de los empleados para intervenir en un arresto llevado a cabo por agentes federales. En el subreddit dedicado a HEB, un video del suceso acumuló más de 680 votos positivos y 350 comentarios.

Según los informes, este caso se dio cuando un vehículo se detuvo en el estacionamiento, y dos hombres descendieron del auto, ingresando rápidamente al establecimiento. En ese momento, dos agentes del ICE, que estaban en la zona realizando labores independientes, intervinieron para ayudar en la persecución y captura de los sospechosos. Las autoridades aclararon que esta acción no formó parte de un operativo migratorio conjunto.

¿Qué dijo HEB en Texas sobre estas detenciones?

HEB emitió un comunicado respecto a este hecho que se volvió viral tras la difusión del video en la plataforma X. En su declaración, la empresa aclaró que la persecución del sospechoso comenzó fuera de sus instalaciones y concluyó dentro de la tienda.

La compañía explicó lo siguiente: "Las fuerzas del orden detuvieron a un individuo al que estaban persiguiendo en la zona". Además, resaltó que "la situación se inició fuera de nuestras instalaciones. El individuo fue finalmente detenido en nuestras instalaciones sin incidentes. HEB no tenía conocimiento previo del incidente y no participó en la detención".