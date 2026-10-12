Una de las dos personas condenadas por obstruir las actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la Operación Charlotte's Web del año pasado ha recibido recientemente su sentencia. La fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Oeste de Carolina del Norte confirmó la última medida. ¿Qué deben saber los extranjeros al respecto?

EE. UU.: residente recibe sentencia tras interferir con el ICE: pagará multa de US$1.000 y más

'Queen City News' señaló que William Stanley, de 26 años y residente en Charlotte, recibió recientemente una sentencia de un año de libertad condicional, además de 50 horas de servicio comunitario en áreas de resolución de conflictos o respuesta a emergencias para los próximos seis meses.

EE. UU.: hombre recibe sentencia y multa tras interferir con el ICE.

Asimismo, se le ha exigido completar al menos ocho horas de servicio comunitario mensual durante cinco meses. Su sentencia incluye una multa inmediata de US$1.000 o una opción de pago mensual de US$50 durante 60 días. Stanley no podrá ingresar a instalaciones de ICE sin la aprobación de la agencia y su oficial de libertad condicional, y se le prohíbe comunicarse con su coacusada, Heather Morrow.

Recordemos que ambos fueron hallados culpables de obstruir la entrada a una propiedad federal, dificultar las funciones de empleados gubernamentales e incumplir órdenes legales.

¿Qué actos cuestionables realizaron Stanley y Morrow y por qué ahora tienen condenas?

Las autoridades habían precisado que el 16 de noviembre de 2025, Stanley y Morrow formaron parte de un grupo que bloqueó el acceso al edificio del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas/Operaciones de Detención y Expulsión (ICE/ERO) en Charlotte, usando conos y formando una cadena humana para impedir el ingreso de los agentes.

Además, en los informes se precisa que el vehículo de Morrow bloqueaba la salida, aunque no fue declarada culpable de agredir a un agente. Por su parte, Stanley se enfrentó a cargos por interponerse frente al vehículo de un oficial de deportación de ERO.