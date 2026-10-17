La oficial de policía Amber Harpe, perteneciente al Departamento de Policía de Savannah, Georgia, Estados Unidos, fue destituida recientemente de su cargo tras conocerse que compartió sus credenciales de acceso al sistema de vigilancia de lectura de matrículas Flock Safety con su esposo, Tyler Harpe, quien trabaja como agente del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Esta acción ha ocasionado preocupación y diversas reacciones sobre la seguridad y el uso indebido de la información confidencial en el ámbito policial. ¿Esta acción fue muy perjudicial para los inmigrantes en el país americano? Aquí más detalles.

EE. UU.: oficial de policía despedida tras compartir su acceso de Flock Safety a su esposo, que trabaja para ICE

Una investigación interna, junto con registros obtenidos por el medio Noticias de WJCL, difundió aspectos cruciales sobre un caso de uso indebido de información. Se confirmó que un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) empleó la cuenta de su esposa para realizar cerca de 1.000 búsquedas de matrículas vehiculares en seis estados entre enero y julio de 2026.

Las auditorías indicaron que la mayoría de los vehículos investigados pertenecían a personas de origen hispano. Al respecto, el agente justificó su acción argumentando que recurrió a la cuenta de su cónyuge debido a la falta de acceso directo de ICE al sistema Flock. Asimismo, aseguró que utilizó esta herramienta únicamente para rastrear a individuos con órdenes de arresto federales activas, rechazando cualquier motivo de índole personal.

Por su parte, el Departamento de Policía de Savannah se pronunció y mencionó que, aunque comparte datos con más de 1.700 agencias de la ley, ICE no está incluido en esa lista autorizada. Las autoridades locales han resaltado que las multas de investigación de una agencia externa no justifican la transferencia de credenciales personales ni la violación de los protocolos de seguridad del sistema.

Ante lo sucedido, Harpe fue despedida en agosto de este año, junto con otros cinco empleados del departamento implicados en el mal uso de las cámaras Flock. Cuatro de estos exfuncionarios fueron detenidos y procesados por el Buró de Investigaciones de Georgia (GBI), mientras que Harpe no enfrentó cargos criminales, pues se determinó que su conducta constituyó una grave violación de la política interna y un abuso de confianza pública, no de un delito.

¿Qué es Flock Safety y para qué sirve?

Flock Safety ha desarrollado un sistema de cámaras inteligentes diseñado para apoyar a las fuerzas del orden. Este innovador sistema permite a la policía identificar rápidamente a los delincuentes, ya que, si un vehículo robado pasa frente a una de estas cámaras, se envía una alerta a la patrulla en un lapso de 10 segundos.

Además, facilita la búsqueda de automóviles sospechosos, permitiendo a los agentes ingresar descripciones específicas en su computadora, como por ejemplo “una camioneta roja con un golpe en la puerta”, para localizar el vehículo en cuestión.