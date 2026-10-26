Activistas y defensores de derechos humanos reportaron un incremento notable en las operaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) durante el fin de semana del 24 y 25 de octubre de 2026. Esta intensificación de la actividad se realizó en la región de la Bahía y la Costa Central de California, generando preocupación entre las comunidades locales y organizaciones que abogan por los derechos de los inmigrantes. ¿Qué se sabe de los últimos arrestos?

Dos personas arrestadas tras operativos del ICE en cárceles de Santa Cruz y San José

La Red de Respuesta Rápida del Condado de Monterey, en Estados Unidos, ha difundido, junto a KSBW, más detalles sobre la última detención de dos personas por parte de agentes de ICE en Seaside, la cual se dio el domingo por la mañana.

Una de las detenciones se realizó en las cercanías de las calles Sonoma y Yosemite, donde testigos observaron a los oficiales con chalecos que decían “ICE Police”.

Al respecto, activistas locales han denunciado que estos operativos parecen ser arrestos dirigidos, lo que indica que los agentes federales buscan a individuos específicos en lugar de realizar redadas aleatorias.

Asimismo, recientemente, en el Condado de Santa Cruz, se registró una presencia federal similar. El sábado por la mañana, agentes de ICE se presentaron en la Cárcel Principal del Condado con la intención de custodiar a un individuo. Sin embargo, la Oficina del Alguacil del Condado aclaró que los agentes se retiraron sin realizar ninguna detención.

La importancia de las leyes de los estados santuario en Estados Unidos

Frente a estos actos, la Oficina del Alguacil así como la Junta de Supervisores recordaron que, según las leyes del 'estado santuario' de California (SB 54), las agencias locales tienen prohibido coordinar esfuerzos de control migratorio civil con las autoridades federales.

Por su parte, un grupo de voluntarios comunitarios se trasladó al área para registrar las actividades de las autoridades migratorias y ofrecer asistencia informativa a quienes lo necesitaban.