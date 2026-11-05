MÁXIMO CUIDADO, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: crece la alerta por operativos de ICE en ESTE ESTADO con alta población extranjera

La preocupación aumenta entre las comunidades latinas de Massachusetts, Estados Unidos, tras los reportes sobre la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en varias localidades. Activistas advierten que los operativos migratorios podrían afectar tanto a inmigrantes legales como indocumentados, por lo que exhortan a la población a mantenerse alerta y tomar precauciones.

Reportan presencia de agentes de ICE en varias comunidades de Massachusetts

Organizaciones y activistas alertaron sobre posibles operativos de ICE en Everett, East Boston, Revere, Malden, Chelsea, Winthrop y Melrose. De acuerdo con Telemundo Nueva Inglaterra, residentes difundieron videos grabados con sus celulares en los que afirman haber reconocido a agentes migratorios durante la noche del miércoles.

Lucy Pineda, activista en defensa de los derechos de los inmigrantes, también expresó su preocupación por los arrestos registrados en Chelsea el 3 de noviembre, durante la jornada electoral. "Lo vimos el mismo día, el tres, el día de las elecciones, cuando arrestaron a dos personas en la corte de Chelsea", señaló. Además, manifestó su inquietud por las posibles consecuencias de estas intervenciones en la comunidad inmigrante.

Los reportes generan incertidumbre entre las comunidades inmigrantes de Estados Unidos, especialmente en localidades con una importante presencia de población extranjera.

Massachusetts alerta a las familias ante posibles operativos migratorios de ICE

La preocupación también se extendió a las instituciones educativas de Chelsea. Una representante del Comité Escolar confirmó que la superintendencia envió un comunicado a los padres de familia para alertarlos sobre los reportes de presencia de agentes migratorios en la ciudad.

Mayra Balderas explicó que el distrito cuenta con protocolos de protección y precisó que la advertencia no significa que los agentes de ICE hayan ingresado a los centros educativos. "Tenemos un protocolo. La superintendente mandó una carta diciendo que había [agentes] en la ciudad de Chelsea, pero nunca dijo que estaban en las escuelas. Nunca han llegado a las escuelas", aclaró.

La representante agregó que el objetivo de la comunicación era exhortar a las familias a tomar precauciones al transitar por Chelsea, especialmente cuando salen a recoger a sus hijos.

Ante este escenario, las organizaciones comunitarias recomiendan a los inmigrantes legales e indocumentados mantenerse informados, contactar a sus redes de apoyo y estar atentos a nuevos reportes sobre posibles operativos de ICE en Massachusetts.