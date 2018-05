¿QUÉ PASÓ ACÁ? Carlos Tevez ignoró saludo de Teófilo Gutiérrez [VIDEO]

Entre los futbolistas muchas veces las rivalidades son eternas, la memoria no es selectiva y así pasen los años nada será como capaz en su momento fue. Es el caso de Carlos Tevez y Teófilo Gutiérrez, no son amigos pero de un tiempo se volvieron una relación aspera.

Ahora Boca Juniors y Junior se están jugando un encuentro clave para ambos por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Mientras el "Xeneize" necesita ganar para depender de sí mismo en la clasficación, el elenco colombiano si gana se asegura totalmente el pase a los octavos de final.

El hecho comenzó en el saludo correspondiente de ambos equipos, pese a que el delantero colombiano (hoy capitán) tendió su mano por completo, 'El Apache' se la retiró y se pasó de largo, lo que hizo que Teo hiciera una pequeña sonrisa de incomodidad.

Cabe recalcar cuando Gutiérrez jugaba en Rosario Central hizo ‘la banda’ de River Plate en el pecho jugando en la Bombonera. Siendo Tevez una opinión fuerte y concreta en aquel entonces precisó su incomodidad así:

"No me sorprende lo de Teo, no era necesario, pero sabemos qué clase de jugador es, y que esto es normal en él".

Carlos Tévez después de volver del fútbol Chino es capitán y referente en Boca Juniors.