Napoli vs. Torino VER EN VIVO ONLINE por FOX SPORTS: Partido por la Serie A

Napoli vuelve a jugar después de la terrible derrota ante Fiorentina por 3-0, mañana enfrentará a Torino en búsqueda de intentar pelear el título a pesar de sus tropezones. Está alejado pero aún confía que se pueda revertir la situación, la expectativa es alta en 'Nápoles'.

Desde el ‘Estadio San Paolo’ se verá un nuevo choque por la jornada 36 del Calcio, Torino y Napoli serán protagonistas y la obligación recae en los dirigidos por Maurizio Sarri que esperan mantener viva la esperanza de lograr el ansiado ‘scudetto’, aunque suene a mitología.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Le dice no al Milan! Mario Balotelli quiere regresar a Italia, pero no a su ex equipo

Napoli se encuentra con 84 puntos en la segunda posición, a 4 del líder Juventus que ganó de forma increíble el clásico italiano ante Inter. Torino por su parte llega con 4 partido sin poder ganar y se encuentran en la posición 10 con 47 unidades.

NO TE LO PIERDAS: AC Milan aplastó 4-1 a Hellas Verona en San Siro por la Serie A [RESUMEN Y GOLES]

Los últimos 5 partidos - Napoli vs. Torino:

POSIBLES ALINEACIONES - NAPOLI vs. TORINO:

XI Napoli: Reina, Hysaj, Albiol, Chiriches, Silva Duarte,, Frello Filho, Hamsik, Callejón, Mertens, Insigne

XI Torino: Sirigu, Bonifazi, Burdisso, N'Koulou, Molinaro, Baselli, Rincón, De Silvestri, Edera, Ljajic, Belotti

HORARIOS DEL NAPOLI VS. TORINO:

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 8.00 a.m.

Estados Unidos: 8.00 a.m. (ET) / 5.00 a.m. (PT)

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 7.00 a.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 9.00 a.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 10.00 a.m.

España, Italia, Francia, Alemania y Portugal: 2.00 p.m.

CANALES DEL NAPOLI VS. TORINO:

Perú: Fox Sports Cono Sur, Rai Italia America, FOX Play Latin America

Argentina: Rai Italia America, Fox Sports Cono Sur, FOX Play Latin America

Bolivia: Fox Sports Cono Sur

Brasil: FOX Sports 1 Brasil, Rai Italia America

Chile: Rai Italia America, FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Chile, Fox Sports 1 Chile

Colombia: FOX Play Latin America, Rai Italia America, Fox Sports Cono Sur, Fox Sports Colombia

Costa Rica: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Latin America

República Dominicana: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte

Ecuador: Rai Italia America, FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur

El Salvador: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte

Francia: beIN Sports 1

Alemania: TeleClub Sport Live, DAZN

Guatemala: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte

Honduras: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte

Italia: Sky Supercalcio HD, SKY Go Italia, PremiumSport HD, Sky Calcio 1, Eleven Sports Italy, Premium Play

México: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte, Rai Italia America

Nicaragua: FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Norte

Panamá: Fox Sports Cono Norte, FOX Play Latin America

Paraguay: Fox Sports Cono Sur

Portugal: Sport TV2

Puerto Rico: Rai Italia America

España: Movistar+, beIN Sports MAX 1, beIN Sports Connect España

Trinidad y Tobago: FOX Play Latin America

Reino Unido: T Sport Live, BT Sport ESPN

Estados Unidos: beIN SPORTS CONNECT, fuboTV, Rai Italia America, beIN SPORTS

Uruguay: Fox Sports Uruguay, FOX Play Latin America, Fox Sports Cono Sur, Rai Italia America

Venezuela: FOX Play Latin America, Rai Italia America, Fox Sports Cono Norte

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online Napoli - Torino?

En Internet el duelo entre Napoli - Torino, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.