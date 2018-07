Grzegorz Krychowiak en la mira del Liverpool para reforzar el mediocampo

Jügen Klopp está obsesionado con reforzar el mediocampo del Liverpool para la temporada 2018/2019. Sin duda alguna es una de las zonas que más jugadores debe tener una plantilla debido a la cantidad de partidos que se disputan durante un año. Grzegorz Krychowiak es el tercer medio centro que quiere contratar el conjunto de Anfield Road.

El Liverpool ya ha fichado a dos anteriormente. Se trata de Fabinho y Naby Keita. Ambos han mostrado un nivel muy alto en sus clubes anteriores y los hinchas de los 'Reds' están totalmente ilusionados con lo que puedan mostrar ambos en el equipo. ¿Krychowiak se complementaría bien con ellos? El pase del jugador le pertenece a PSG.

El Paris Saint Germain contrató al futbolista polaco hace dos temporadas pero inmediatamente lo prestó. No ha entrado en los planes del equipo parisino desde entonces y el mundialista ha estado mostrando su jerarquía en el mediocampo con la camiseta del West Bromwich Albion de la Premier League.

El plus para el Liverpool es que este jugador ya conoce lo que es estar en el fútbol inglés. No ha desentonado en el mediocampo de 'The Baggies' la temporada pasada y logró quedarse con el puesto de titular. ¿El PSG lo querrá de vuelta? Al parecer, por la gran cantidad de jugadores que tiene, lo volvería a prestar pero no se descarta a que lo vendan para liberarse un poco más del Fair Play Financiero.