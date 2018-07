Thierry Henry se enfocará solo en su carrera como entrenador [FOTO]

La Selección de Bélgica fue catalogada como el equipo que mejor juego mostró durante el Mundial Rusia 2018. El trabajo realizado por el entrenador español Roberto Martínez y todo su comando técnico se han llevado muchos elogios, siendo la figura de Thierry Henry la que más sobresalía entre los colaboradores.

El trabajo del delantero francés fue clave para mejorar el poder ofensivo de la escuadra Belga, pero no era el único trabajo que tenía ‘Tití’. En paralelo, Thierry Henry de desempeñaba como periodista en la cadena Sky Sports, para la que realizaba entrevistas especiales y también se era uno de los comentaristas.

Sin embargo, Henry desea enfocarse en su carrera como entrenador y, a través de su cuenta de Instagram, anunció su renuncia al medio de comunicación. En su mensaje explicó que se siente muy agradecido por las experiencias que pasó en los últimos años, pero desea cumplir mi ambición a largo plazo de convertirme en un mánager de fútbol.

“Es con tristeza, por lo tanto, que he decidido que debo dejar Sky Sports para permitirme pasar más tiempo en el terreno de juego y concentrarme en mi viaje para lograr ese objetivo”, finalizó Thierry Henry. El ex futbolista busca seguir creciendo en el comando técnico de Bélgica y el futuro cercano tener una experiencia propia.

Mensaje completo de Thierry Henry: "En los últimos cuatro años he tenido experiencias de entrenamiento extremadamente gratificantes en el fútbol. Estas experiencias me han hecho más decidido a cumplir mi ambición a largo plazo de convertirme en un manager de fútbol. Es con tristeza, por lo tanto, que he decidido que debo dejar @skysports para permitirme pasar más tiempo en el terreno de juego y concentrarme en mi viaje para lograr ese objetivo. Me gustaría agradecer a todos en Sky por hacerme sentir tan bienvenidos y cómodos durante todo el tiempo que estuve con ellos y les deseo todo lo mejor para el futuro. Buenas memorias".