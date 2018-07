Rodrigo Betancur habló sobre la incorporación de Cristiano Ronaldo a la Juventus [VIDEO]

La Juventus sorprendió a todos cuando lanzó la noticia de que Cristiano Ronaldo era su nueva incorporación para la actual temporada. Esto hizo que se moviera absolutamente todo en el cuadro 'bianconero'. Todos sus nuevos compañeros están felices de tenerlo en el equipo y hasta se animaron a hablar.

Uno de ellos es Rodrigo Betancur, joven mediocampista uruguayo, que no dudó en declarar a la prensa y confesó que le sorprendió que Cristiano Ronaldo lo saludara de una manera peculiar. No se lo imaginó y está feliz de tenerlo como compañero en la escuadra italiana.

"Me cambiaron de lugar en el vestuario después de la llegada de Cristiano. Es un jugador extraordinario y hay que aprovechar tenerlo de compañero. Cuando llegó hasta me saludó por mi nombre y no entendía de donde lo sabia", confesó Rodrigo Betancur, quien disputó el Mundial Rusia 2018 con la selección de Uruguay.

El arribo de Cristiano Ronaldo ha movido todo en la Juventus. No solo hizo que el mediocentro uruguayo se mueva de lugar sino que también le "quitó" el número de la camiseta a Juan Cuadrado. Cabe recordar que, desde que llegó, el extremo colombiano siempre tuvo la número '7' en la espalda.

DATO

Rodrigo Betancur tiene 21 años, hizo las menores en Boca Juniors y llegó a la Juventus para la temporada pasada.

