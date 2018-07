El enorme gesto del Watford con sus hinchas más fieles

El Watford presentó en sociedad su indumentaria para la temporada 2018-19 y los hinchas más fieles de la 'Yellow Army' fueron los grandes recompensados gracias a un acto inédito en el mundo del fútbol.

Y es que el Watford recompensó a los hinchas que acudieron a todos sus partidos de visita en la Premier League 2017-18 con la camiseta alterna para la temporada 2018-19.

PUEDES VER: ¿Directo a Messi? La polémica foto de Cristiano de la que todo el mundo habla

Además de la 'mica' suplente, los hinchas más fieles del Watford recibieron una carta escrita por el capitán del club, el delantero inglés Troy Deeney.

💚 | Introducing #watfordfc 's 2018/19 @adidasUK away kit, available in-store & online from 9am tomorrow! #HereToCreate #All19 More details ⤵️ https://t.co/KB6p1tV6yJ pic.twitter.com/QMlLeGegJk

“Puede que algunos de vosotros no seáis mucho de vestir estas camisetas, pero encontrad un buen hogar para ellas entre amigos y familiares y recordadles que la habéis recibido por estar orgullosos de vuestro club. Apoyar a los mejores equipos es fácil, no tienes que estar ahí todo el tiempo, puedes verlos tranquilamente en la televisión y decir que eres un fan. Es diferente con nosotros y por eso queremos que sepas que vale mucho”, dice la carta firmada por Deeney.

NO TE LO PIERDAS: Cristian Benavente suena como próximo fichaje del Espanyol

El Watford fue el club en el que estuvo cedido André Carrillo durante la temporada 2017-18. El club inglés no hizo uso de la opción de compra que tenía por el peruano con el Benfica. Fue así que la 'Culebra' acabó en las filas del Al-Hilal de Arabia Saudita.

El Watford acabó 14° de la Premier League y ha fichado al arquero inglés Ben Foster y al volante sueco Ken Sema para la presente temporada.

New away shirts out tomorrow but we got a gift from the club this morning, thank you watford fc and fx pro #watfordfc #coyhs #thankyou #fxpro @watfordfc @watfordladies @fxpro pic.twitter.com/yPK3ZVtAGr