¡Se sincera! Jefferson Farfán y su confesión tras el Mundial de Rusia

El delantero peruano, Jefferson Farfán, fue entrevistado por la página oficial del Lokomotiv, reconociendo que a la selección le faltó experiencia para lograr una mejor presentación en el Mundial de Rusia donde solo participó de la fase de grupos.

Jefferson Farfán fue consiente que el seleccionado peruano cometió muchos errores que costaron la clasificación a octavos. "Todos los partidos fueron muy difíciles. Nuestro juego principal fue contra Dinamarca en la primera ronda. Si ganábamos al principio, podríamos establecer la base, anotar puntos e ir a los play-offs... El equipo nacional de Perú no estuvo durante mucho tiempo en el Campeonato Mundial, quizá simplemente no teníamos suficiente experiencia", declaró Farfán para el portal del Lokomotiv.

Luego, la popular 'Foquita' agregó. "¡Pero este torneo aún es inolvidable! ¡Me pareció que todos los peruanos vinieron a Rusia! En Saransk, había una locura real. Vi videos irreales, donde toda la ciudad, absolutamente todo, consistía solo de nuestros fanáticos. ¡En Rusia había más de 50 mil! (...) Quiero agradecer a los fanáticos que nos apoyaron no solo en la Copa del Mundo, sino también durante los partidos de clasificación".

Posteriormente dijo que "Siempre sentimos su aliento, sus corazones palpitantes. El equipo nacional está muy agradecido. Lo sabemos con certeza: donde el destino nos haya destinado a jugar, los fanáticos siempre estarán con nosotros al cien por ciento", mencionó el jugador de la selección peruana.

Finalmente, la 'Foca' no pudo describir lo que sintió jugar el Mundial. "¿Qué fue lo que más me impresionó? ¡Absolutamente todo! La Copa del Mundo es el tipo de competencia que no se puede comparar con ningún otro torneo. Esto es algo especial. No sé cómo describirlo, esta es una experiencia inusual y muy valiosa, que todos tuvimos la suerte de experimentar".

EL DATO

Jefferson Farfán no pudo anotar un gol en el Mundial de Rusia con la camiseta del Perú.