Neymar: "Mi día perfecto es jugar al póker, PlayStation y ver a mi novia"

Neymar se encuentra actualmente organizando por tercer año consecutivo el torneo ‘Neymar Jr Five’ por medio de su fundación. El delantero del PSG se sinceró con los medios y contó algunos datos personales sobre su día perfecto. Irónicamente, el fútbol no fue considerado como uno de los factores claves.

‘Ney’ reveló cuales son los ingredientes para tener un día perfecto, no obstante, sorprendió la omisión del fútbol como uno de ellos."Despertarme a la hora que me dé la gana, jugar al póker y a la PlayStation, quedar con mi novia y descansar, que siempre es bueno", confesó el ex Barcelona.

Luego, comentó cuales son sus alimentos preferidos. "Arroz con frijoles y ternera, patata y huevo". Además, se refirió a las cosas que trae consigo cuando se va de viaje. "Intento llevar a mi hijo siempre conmigo. Me llevo muchas cosas, últimamente el ordenador es lo primero que cojo", declaró el ‘10’ del PSG.

Neymar aprovecha su trabajo con la fundación para apaciguar la críticas por su desempeño futbolístico en el Mundial de Rusia 2018. Sobretodo por la supuestas simulaciones que realiza en el campo de juego. El delantero brasileño ha tomado con calma los comentarios negativos utilizando sus redes sociales para silenciar a sus detractores a través de bromas sobre la ‘exageraciones’ que comete.

EL DATO

Neymar confirmó que se quedará en el Paris Saint Germain por lo menos una temporada más.