Neymar: "Obviamente estoy feliz por el Mundial que hizo Mbappe"

Neymar Jr. sabe bien que es un referente dentro de PSG y por eso cuando se le preguntó por una opinión sobre su amigo dentro del club, Kylian Mbappe, él atinó a darle los mejores comentarios que podía brindar.

"Lo felicité, por supuesto. Hablamos durante la Copa del Mundo, siempre, y tratamos de encontrarnos en las semifinales, pero desafortunadamente no fue posible. Pero estaba feliz por él". Siendo muy cariñoso y receptivo con lo que significó un mundial perfecto para 'Donatello'.

Aunque eso no quedó ahí, 'ReyMar' continuó con las palabras más sinceras hacia el futbolista francés: "Es un niño al que le tengo un afecto especial, es un niño al que trato de transmitir mi experiencia a mi corta edad, para ayudarlo a ser cada vez mejor". Cerrando así el tema que corresponde al joven delantero del París Saint Germain".

Siendo puntual también en un tema que lo sometió en polémica los últimos días: "Me critican por todo, por lo que digo, por lo que no digo, estoy acostumbrado. He pasado por esto mucho". Ante las constantes menciones de sus faltas totalmente fingidas.

EL DATO:

Mbappe le costó al PSG 180 millones de euros, procedente del AS Mónaco.